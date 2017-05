Salone dell'auto Parco Valentino: Peugeot Citroen DS ci sono

Alla terza edizione del Salone dell'auto Parco Valentino che si svolgerà a Torino dal 7 all'11 giugno il Gruppo PSA si presenta con i quattro modelli più rappresentativi delle sue gamme: Nuova Citroën C3, DS 7 Crossback, Nuova Peugeot 5008 oltre a Nuova Peugeot 3008 eletta Auto dell’Anno 2017. Quello torinese è il primo Salone automobilistico all'aperto d'Europa “usufruibile” gratuitamente dai visitatori: quest'anno ne sono attesi almeno 800mila provenienti da tutta Italia.

Nuova Peugeot 3008, “Auto dell’anno 2017”

Nuova Peugeot 3008, eletta a marzo Auto dell’Anno 2017 da una giuria di 58 giornalisti specializzati europei, è il SUV che si è subito fatta notare appena arrivata sul mercato.

La vettura ha fatto registrare un successo commerciale immediato con più di 160.000 ordini dal lancio, imponendosi come la vera referenza nel segmento dei SUV. Si rivolge a una clientela esigente, che vuole distinguersi e che vuole vivere nuove esperienze alla guida di un’auto Nuova 3008 è l’interpretazione Peugeot del concetto SUV: non più, o non solo, espressione dell’affermazione personale del proprietario, bensì “veicolo” per l’evasione dal quotidiano e promessa di nuove entusiasmanti avventure. Sintesi di praticità, robustezza, eleganza, tecnologia. L'abitacolo di questo modello del Leone porta in un altro mondo, sorprendente, originale, di altissima qualità, come evidenzia la plancia innovativa, quasi futurista. È l’ultima evoluzione del Peugeot i- Cockpit®, che porta ancora più in là l’esperienza sensoriale. Infatti, propone un’esperienza di guida ancora più intuitiva e amplificata grazie anche al volante compatto, al quadro strumenti digitale in posizione rialzata (head-up digital display) da 12,3’’ ed al touch- screen centrale capacitivo con cui si gestiscono le principali funzioni dell’auto, passando da una sezione del menù all’altro attraverso i toggle switch, tasti in stile pianoforte molto belli e piacevoli da azionare.

Nuova Peugeot 5008, SUV sette posti da conquista

A Nuova 5008 che sta debuttando sul mercato italiano, Peugeot ha affidato il compito di proseguire e concretizzare la crescita del marchio all’interno del mercato e di diventare leader nel suo segmento, quello dei grandi SUV sette posti. Nuova 5008 ha tutte le caratteristiche per centrare gli obiettivi prefissati: grazie al passo di 2,84 metri e nonostante una lunghezza complessiva contenuta (4,64 metri), è il più “abitabile” di tutti i SUV del suo segmento. Inoltre, è innovativa anche nella modularità dell’abitacolo previsto per sette passeggeri: tre sedili identici, indipendenti, regolabili in lunghezza e in inclinazione, e a scomparsa per la fila 2; due sedili indipendenti, a scomparsa ed estraibili, per la fila 3. Primato anche per il bagagliaio (con i suoi 780 dm3 è il più ampio della sua categoria, con la possibilità di ampliarlo portando in posizione piana il sedile del passeggero anteriore, caricando, così, oggetti lunghi fino a 3,2 metri), la cui funzionalità è aumentata con l’adozione di un portellone Hands-Free, comandabile con il semplice movimento di un piede.

Nuova Citroën C3, freschezza nel mondo dell'auto

Lanciata in Italia alla fine dello scorso anno 2016, Nuova Citroën C3 – che reinterpreta una best seller del brand che in quattordici anni di presenza ha venduto nel mondo oltre 3,5 milioni di esemplari. In Europa, il grande potere seduttivo di Nuova C3 si è tramutato nella conquista di oltre 25 premi e soprattutto, superando abbondantemente le previsioni di Citroën, di 100mila clienti acquisiti in sei mesi dal lancio, il 60% dei quali nuovi per il Marchio, che hanno apprezzato le numerose caratteristiche di questo modello, come gli Airbump® e le versioni bicolore, presenti nel 60% delle scelte. Con la sua personalità colorata, Nuova Citroën C3 ha riscritto i codici del mercato con freschezza e ottimismo, rappresentando la sintesi dei valori che ispirano da sempre la progettazione e la produzione di Citroën. Interpreta pienamente le promesse del Marchio Be different e Feel Good. Be different per il design audace che la rende unica energica e moderna ed immediatamente riconoscibile per il frontale rialzato ed aerodinamico e soprattutto per gli Airbump®. Feel good per il benessere assicurato dal programma Citroën Advanced Comfort® e per l’impiego di tecnologie innovative pensate per agevolare chi guida (come la navigazione connessa 3D Citroën Connect Nav, la telecamera di retromarcia, l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, la sorveglianza dell’angolo morto) e per rendere più gradevole il viaggio. Ne è esempio la ConnectedCAM CitroënTM, una telecamera grandangolare HD integrata e connessa, che permette di catturare momenti di vita con foto o video, da conservare o da condividere sui social network.

DS 7 Crossback, quando la tecnologia diventa eleganza

Al Salone dell'auto Parco Valentino sarà esposta in anteprima nazionale DS 7 Crossback. Si tratta del primo modello interamente progettato e prodotto da DS Automobiles, il giovane Marchio premium di Groupe PSA, che s'inserisce nel mercato dei SUV del segmento C che sta registrando interessanti valori di crescita, in un contesto altamente competitivo per proposte e qualità. In attesa del lancio sul mercato, il pubblico del Parco del Valentino potrà apprezzare la personalità di questa vettura dal design carismatico, esaltato dal frontale DS Wings, verticale ed elegante, che trasmette potenza e carisma, e dalla calandra esagonale che ospita un’inedita griglia sfaccettata come un diamante, con il monogramma DS al centro. Quando si aprono le porte di DS 7 Crossback, per accedere ad un abitacolo elegante e raffinato grazie all'utilizzo di materiali d'alta qualità, i moduli a LED dei gruppi ottici anteriori, i DS Active LED Vision, s’illuminano di viola e ruotano di 180° per un effetto visivo di grande impatto. Di giorno, la firma luminosa di DS, elemento identificativo per il Marchio, è sottolineata dalle luci diurne, disposte verticalmente, disegnate come dei “punti perla”, abbinate agli indicatori di direzione a scorrimento. DS 7 Crossback, oltre al suo design carismatico, è un concentrato di innovazioni e offre gli equipaggiamenti più avanzati per migliorare la sicurezza, la serenità a bordo e il confort del conducente e dei passeggeri: DS Connected Pilot, che apre la strada alla guida autonoma; DS Park Pilot, permette il parcheggio automatico; DS Driver Attention Monitoring, che rileva i segnali di disattenzione e stanchezza; DS Night Vision, che offre una visibilità ottimizzata durante la guida notturna (fino a 100 metri); DS Active LED Vision, che adatta il fascio luminoso, in termini di ampiezza e portata, alle condizioni della strada e alla velocità del veicolo; DS Active Scan Suspension, la sospensione DS del 21° secolo, sistema attivo dotato di telecamera che rileva le imperfezioni della strada e regola di conseguenza gli ammortizzatori. Queste tecnologie di punta rendono DS 7 Crossback un concentrato di innovazioni, grazie anche alla scelta di cinque motorizzazioni potenti, efficienti e con elevati valori di coppia, per un grande piacere di guida. A tutto questo si aggiunge il lancio di un nuovo cambio automatico di ultima generazione a otto rapporti (EAT8) al quale seguirà, nel 2019, l’arrivo di E-Tense, l’ibrido secondo DS Automobiles. DS 7 Crossback dimostra l’eccellenza inconfondibile del savoir-faire parigino che coniuga l’utilizzo di materiali pregiati alla continua cura del dettaglio, in linea con la filosofia DS.