Scania, Lamberet e Thermo King presentano il trasporto del futuro

Entro il 2030 le aziende di trasporto, merci e passeggeri, dovranno ridurre del 30 per cento le emissioni di CO2. Un obbligo dell'Unione Europea che riguarda tutte le flotte, in primis quelle del trasporto refrigerato: le aziende della Grande Distribuzione, in forza di tale vincolo, richiedono ai trasportatori la presenza, nel parco veicoli, di un numero crescente di unità a trazione alternativa.

Per sostenere le flotte a rispettare quest'obbligo, i costruttori stanno portando sul mercato il frutto della propria Ricerca & Sviluppo, ciascuno seguendo la propria strategia. Scania, costruttore svedese di camion, nell'ambito di una strategia di diversificazione delle trazioni dei veicoli – diesel Euro VI, gas naturale, ibrido, etanolo e elettrico – ha avviato un confronto con altri player del settore. “La sfida – ha dichiarato Franco Fenoglio, Presidente Italscania nonché Presidente della sezione Veicoli Industriali dell'UNRAE (Associazione delle Case estere) – si vince unendo le forze”.

Tra gli interlocutori Lamberet, carrozziere francese, perché “consumi e emissioni – ha precisato Sandro Mantella, Direttore Generale Lamberet Italia – si tagliano se si considera l'intero bilico: non si raggiunge l'obiettivo con un trattore nuovo, a basso impatto ambientale, se poi esso su strada traina un semirimorchio obsoleto, inquinante e poco sicuro”.

La soluzione nata dalle due aziende si chiama “Green Truck”: a un trattore Scania da 410 cv, alimentato a LNG (gas naturale liquefatto), è agganciato un semirimorchio Lamberet SR2, equipaggiato con gruppo frigo SLXi di Thermo King – terzo player dell'unione – che funziona quasi interamente in modalità elettrica. “La tecnologia applicata al gruppo frigorifero – ha spiegato Marco Tosi, Sales Manager Thermo King Italy & Israel Thermo King – è frutto dell'acquisizione di Frigoblock da parte del Gruppo Ingersoll Rand di cui fa parte Thermo King. Il trattore viene dotato di alternatore raffreddato ad acqua che sviluppa energia ricavandola dalla trasmissione del trattore: un inverter attinge quest'energia e la trasforma in corrente elettrica che viene passata al gruppo frigorifero”.

In questo modo, se si considerano i frequenti stop & go della distribuzione urbana, tipica del trasporto alimentare in negozi e supermercati, l'intero bilico è raffreddato in modalità quasi sempre elettrica. “Green Truck” è più che un progetto. “La soluzione – ha affermato Ismaele Iaconi, Commercial & Marketing Director Lamberet Italia – è già disponibile: il veicolo sarà asssegnato a aziende di trasporto selezionate, in tutta Italia, che potranno testarlo nell'attività quotidiana”.