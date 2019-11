SHARE NOW: lancia la nuova app e il sito internet

SHARE NOW, annuncia un nuovo importante passo verso l’integrazione dei servizi di car2go e DriveNow. Il 12 novembre verrà resa disponibile la nuova app SHARE NOW risultante dal rebrand completo della precedente app car2go. Nel corso delle prossime settimane, dunque, sarà richiesto ai clienti DriveNow di passare alla nuova app SHARE NOW, mentre i clienti car2go dovranno semplicemente aggiornare la propria app. Anche il nuovo sito web www.share-now.com, interamente dedicato al servizio SHARE NOW, sarà lanciato in contemporanea.

Il cambiamento più importante avrà effetto per i clienti delle location in cui sia car2go che DriveNow hanno finora operato distintamente (Berlino, Amburgo, Monaco, Colonia, Düsseldorf, Milano e Vienna): entro il primo trimestre del 2020, le flotte di entrambi i servizi verranno gradualmente unite. Al termine di questo processo di fusione delle flotte, i veicoli potranno essere prenotati utilizzando esclusivamente l'app SHARE NOW. Vienna sarà la prima location in cui SHARE NOW avvierà l’integrazione delle flotte. In Italia, invece, i veicoli MINI e BMW saranno prenotabili sulla app SHARE NOW, insieme alle smart, a partire dall’inizio del prossimo anno. Fino ad allora l’app di DriveNow potrà essere utilizzata come sempre.

Aree operative più estese

In tutte le location in cui car2go e DriveNow erano precedentemente disponibili, le aree di business dei due servizi saranno armonizzate e ampliate quando l'app SHARE NOW verrà lanciata il 12 novembre. Ad esempio, a Milano, unica città italiana in cui entrambi i servizi erano attivi, SHARE NOW adotterà l'ex area operativa di DriveNow di 123 km2, che era più estesa rispetto a quella di car2go (+ 7%). A Roma, Firenze e Torino, invece, non verranno apportate modifiche alla struttura delle aree operative. I clienti saranno tenuti costantemente aggiornati tramite newsletter e sul sito web.

Cosa dovranno fare i clienti car2go: aggiornare la vecchia app

Il 12 novembre, l’app car2go effettuerà un rebrand completo diventando SHARE NOW. Il design della app sarà dunque interamente rinnovato. Ma cosa comporta questo cambiamento per gli utenti car2go? Se hanno già attivato gli aggiornamenti automatici delle app sul proprio smartphone, non dovranno fare nulla. Altrimenti, sarà sufficiente aggiornare manualmente la app dal proprio store. Qualora il sistema richiedesse di effettuare nuovamente il log-in, basterà semplicemente utilizzare username e password associati al vecchio account car2go.

Cosa dovranno fare i clienti DriveNow: scaricare una nuova app

I clienti registrati esclusivamente al servizio DriveNow potranno continuare ad utilizzare la propria app fino a quando la flotta del servizio verrà integrata nella app di SHARE NOW. Per l’Italia l’integrazione è prevista ad inizio 2020 e, da quel momento, i clienti che apriranno l'app DriveNow verranno indirizzati ad utilizzare la app SHARE NOW, scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play Store. I clienti potranno accedere alla nuova app, utilizzando i dati di accesso del vecchio account DriveNow. Non sarà richiesta una nuova registrazione.