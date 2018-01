Showroom Citroen: grandi novità in arrivo

Nel quadro del suo rinnovamento, Citroen sta vivendo una trasformazione a 360° che va ben oltre la semplice gamma e coinvolge l’esperienza Cliente nella sua globalità, a cominciare dall’offerta degli showroom. Simbolo della trasformazione di Citroen in materia di showroom, ‘La Maison Citroen’ rappresenta una nuova concezione di punto vendita pensato per il centro delle città. Dopo l’inaugurazione del primo showroom lo scorso aprile a Parigi, ‘La Maison’ arriva in tutto il mondo, con diverse aperture già realizzate in Cina, Giappone e Colombia. Entro la fine del 2018, saranno almeno trenta nel mondo (le prossime in Belgio e Marocco).

Se la superficie, contenuta rispetto a una concessionaria classica, limita il numero di modelli esposti, quest’ultima si distingue per un’esperienza fisica amplificata, in un’atmosfera calda e accogliente in cui predominano il legno e la dimensione touch, con colori e materiali scelti con la massima cura e il meglio dell’esperienza digitale offerta da numerosi schermi interattivi. L’applicazione del nuovo modello sarà agevolata da un sistema di moduli strutturali, come i wall dedicati ai modelli, con display, merchandising e contenuti digitali associati. Una concezione retail notevole che ha già ottenuto numerosi riconoscimenti (Janus du commerce 2016, Grand Prix Stratégie du Design nella categoria Architettura Commerciale, Label 2018 dall’Observeur du design).

In linea con l’universo ‘La Maison Citroën’, anche le concessionarie del Marchio affronteranno un restyling, con un nuovo allestimento degli interni. Spazi ripensati, colori, nuovi arredi, mobili, uffici, ...: elementi che comunicano modernità e creano un’atmosfera accogliente, in rottura con i codici della distribuzione automobilistica tradizionale e all’insegna del confort, dimensione tanto cara alla Casa.

Entro il 2019, tutti i punti vendita della rete principale globale avranno adottato la nuova conformazione. Nel 2017, quasi 150 punti vendita hanno già terminato la trasformazione e quasi 1000 l’hanno già avviata, seguiti nel 2018 da 1500 altri cantieri circa. Il nuovo allestimento è già in Europa (90 punti vendita trasformati), America Latina (39), Medio Oriente (7) e Asia (10). In Francia, sono già una quarantina i punti vendita rinnovati, come le concessionarie di Dijon, Saint Denis, Reims, Bordeaux e Clermont-Ferrand, dove sono state adottate le modifiche che troveremo in tutta la rete principale (officine autorizzate escluse) di Francia nel 2018.

È stata creata anche una collezione di capi d’abbigliamento dedicata ai consiglieri commerciali che dalla fine del 2017 ha proposto a tutti i punti vendita tre kit uomo e quattro kit donna, in linea con il nuovo universo colorato del Marchio. Per sottolineare l’idea di ‘confort’, le divise sono abbinate a sneaker come quelle indossate dalle hostess e dagli steward agli stand del Marchio nei Saloni internazionali. Infine, il processo di trasformazione degli showroom prevede l’apertura di un nuovo ‘flagship’ entro i prossimi 24 mesi, che succederà al C_42 negli Champs-Elysées, che ha concluso la sua avventura alla fine del 2017, dopo 34 mostre, 10 anni di attività e più di 10 milioni di visitatori. In linea con ‘La Maison Citroën’, la nuova vetrina internazionale del Marchio avrà tutte le caratteristiche del rinnovamento e potrà anche essere un luogo di vendita.