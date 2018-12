Si alza il sipario sul Mercedes 4MATIC Tour 2019

Riparte il prossimo 7 dicembre, sulle piste di Plan de Corones, la nuova edizione del 4MATIC Tour che, per l’intera stagione invernale, vedrà la gamma 4MATIC di Mercedes essere protagonista nelle principali stazioni sciistiche italiane. Un calendario di 20 appuntamenti, da dicembre a marzo, per vivere una snow experience all’insegna di sicurezza, tecnologia e massima performance: valori che da sempre rappresentano la trazione integrale della Stella. Anche quest’anno, a scendere in pista a fianco della gamma 4MATIC, ci saranno gli oltre 400 maestri di 8 4MATIC SKI SCHOOL, che vestiranno i colori della Stella, sottolineando l’importanza di valori comuni quali sicurezza e controllo.

Con i primi fiocchi di neve si apre ufficialmente una nuova stagione del 4MATIC Tour, che dà appuntamento agli appassionati di sport invernali nelle più esclusive località sciistiche italiane. 20 tappe che, dal 7 dicembre al 17 marzo 2019, porteranno in alta quota le principali Stelle della gamma 4MATIC.

Fondi stradali con scarsa aderenza, neve e ghiaccio rappresentano le principali insidie dalla guida in inverno: l’habitat ideale per la trazione integrale 4MATIC, capace di adattarsi in maniera istantanea e impercettibile alle differenti condizioni, garantendo sempre la massima sicurezza. La trazione integrale 4MATIC garantisce prestazioni straordinarie anche su strade innevate e con fondo ghiacciato, confermandosi la scelta ideale in presenza di fenomeni meteorologici che caratterizzano le strade durante il periodo invernale. Elevata capacità di trazione, eccellente stabilità direzionale, massima sicurezza ed eccezionali livelli di comfort sono solo alcuni dei vantaggi offerti da questo sistema di trazione. Ma non tutti i sistemi 4MATIC sono uguali: Mercedes-Benz personalizza, infatti, la propria offerta in funzione delle specifiche esigenze.

La gamma 4MATIC della Stella è disponibile su più di 20 gamme e oltre 80 modelli: Berline, Station Wagon, Shooting Brake, Coupé, Cabrio e, naturalmente sulla gamma SUV, la più ricca del segmento premium, presente in tutti i segmenti anche con le varianti Coupé. Al vertice della gamma a trazione integrale si posizionano le Stelle ad alte prestazioni firmate Mercedes-AMG. Un’offerta che si estende anche all’universo Vans con Classe X, Class V 4MATIC e il nuovo Sprinter 4X4.

Le tappe del 4MATIC Tour

7-9 dicembre Plan de Corones (BZ) Alto Adige 27-28 dicembre Plan de Corones (BZ) Alto Adige 29-31 dicembre Plan de Corones (BZ) Alto Adige 1-2 gennaio Speikboden (BZ) Alto Adige 3-4 gennaio Klausberg (BZ) Alto Adige 5-6 gennaio San Pellegrino (TN) Trentino 12-13 gennaio Terminillo (RI) Lazio 19-20 gennaio Abetone (PT) Toscana 26-27 gennaio Ovindoli (AQ) Abruzzo 2-3 febbraio Campofelice (AQ) Abruzzo 9-10 febbraio Pratonevoso (CN) Piemonte 14-15 febbraio Arabba (BL) Veneto 16-17 febbraio Folgaria (TN) Trentino 21-22 febbraio Bormio 2000 (SO) Lombardia 23-24 febbraio Tonale (BS) Lombardia 2-3 marzo Bardonecchia (TO) Piemonte 4-5 marzo Gressoney (Staffal) (AO) Valle d’Aosta 6-7 marzo La Thuile (AO) Valle d’Aosta 9-10 marzo Pila (AO) Valle d’Aosta 14-17 marzo Plan de Corones (BZ) Alto Adige

Le 4MATIC SKI SCHOOL