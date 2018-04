Si rinnova il Fiat Store su Amazon.it

Quella fra FCA e Amazon.it è una collaborazione ormai consolidata ed è per questo che Fiat ha deciso di rinnovare il suo Store con una veste grafica nuova e moderna, ma anche con una miglior offerta di prodotto

Da oggi, sulla piattaforma online, gli utenti troveranno novità di prodotto in linea con le esigenze dello shopping 2.0: esordisce, infatti, la nuova Panda City Cross, il crossover urbano che strizza l’occhio a chiunque cerchi un mezzo con cui evadere dalla routine quotidiana. È disponibile su Amazon.it nei colori Bianco Gelato, Giallo Sole e Rosso Amore, con una proposta sviluppata per il web che prevede oltre 3.800 Euro di vantaggio cliente rispetto al listino. È di rilievo anche l’offerta dedicata alla Fiat Punto, con un bonus di 5.600 Euro rispetto al listino, e inoltre è possibile scegliere la Fiat 500 anche in livrea Blu dipinto di blu.

La procedura è molto semplice: il cliente potrà scegliere tra le configurazioni disponibili, nell’ambito di una selezione sempre più ampia, acquistando su Amazon.it un “Welcome kit” che assicura l’accesso ai vantaggi descritti. È possibile accedere a offerte sia per l’acquisto sia per le esclusive formule di noleggio a lungo termine proposte da Leasys per clientela privata, Be-Free e Be-Free Plus; quest’ultima include copertura furto, incendio, danni e manutenzione ordinaria e straordinaria. Tratto distintivo di tutte le offerte è la proposta dedicata alla clientela digitale.

Successivamente all’acquisto del “Welcome kit”, il Servizio Clienti di Amazon contatterà l’interessato per individuare lo showroom Fiat presso cui finalizzare l’acquisto dell’automobile prescelta e concordare i termini di consegna. Il concessionario individuato provvederà poi a ricontattare il cliente e lo accoglierà per accompagnarlo nel mondo Fiat, garantendogli la migliore customer experience possibile. Una scelta che favorisce il business della rete e che risponde alle richieste espresse dai clienti.

Il lancio della nuova selezione di vetture Fiat su Amazon.it è un ulteriore passo avanti per rispondere alle nuove modalità di acquisto di una clientela sempre più attenta alle tecnologie. Il fenomeno dell’e-commerce ha evidenziato come gran parte degli acquisti online oggi avvenga proprio dal salotto di casa, e per questo FCA continua a sviluppare le potenzialità di un canale che consente a tutti un accesso all’automobile davvero facile, sicuro e vantaggioso, a portata di click.