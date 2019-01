Si scrive pick-up, si legge Ford Ranger

Verrà commercializzato a partire dalla metà di quest’anno e, fra gli highlight più importanti,più potenza, maggiore efficienza nei consumi di carburante, stile rinnovato e tecnologie intelligenti che assistono alla guida.

Design da “macho”

Il design del nuovo Ranger ne accentua il carattere robusto e imponente. I miglioramenti riguardano il paraurti anteriore con la nuova griglia, centralmente la barra orizzontale è stata divisa in due sezioni più affusolate. Le tonalità disponibili per gli esterni comprendono il Diffused Silver e il Blue Lightning, mentre le versioni più ricercate sono allestite con fari allo xeno e luci diurne a LED.

Nell’abitacolo. Salire a bordo del nuovo Ranger è come salire su una bella macchina contraddistinta dallo stile contemporaneo in colore Ebony Black, dalle superfici lucide inserite per contribuire a una maggiore lucentezza e profondità. I modelli dotati di trasmissione automatica a 10 rapporti dispongono anche di una leva del cambio più sofisticata. L’esclusivo Ranger Limited è caratterizzato da sedili in pelle di colore nero e presenta un design distintivo arricchito da cerchi in lega da 17’’.

Capacità di carico confermata

Il nuovo Ford Ranger conferma le proprie doti di versatilità, con la migliore capacità di guado della categoria (800 mm), un’altezza da terra di 230 mm, la nuova generazione del pick-up dell’Ovale Blu è stata sviluppata per spostarsi agevolmente su ogni tipo di terreno e affrontare le situazioni più estreme. Grazie a un angolo di attacco di 29 gradi e di uscita di 21 gradi, consente di sentirsi sicuri nel superare ogni tipo di ostacolo. I punti di forza off-road sono abbinati a capacità di traino fino a 3.500 kg e capacità di carico fino a 1.252 kg.

Motori: soprattutto il 2.0 EcoBlue

Il nuovo motore 2.0 EcoBlue, che offre prestazioni ottimizzate e una migliore efficienza nei consumi, è disponibile con Turbocompressore a geometria variabile con 170 CV e 420 Nm di coppia (consumi da 8.3 l/100 km ed emissioni CO2 da 216 g/km) e in versione Bi-turbo di cui uno ad alta pressione a geometria variabile e l’altro a bassa pressione con geometria fissa, in grado di scaricare a terra 213 CV e 500 Nm di coppia e consumi da 9.2 l/100 km ed emissioni CO2 da 228 g/km

Il turbocompressore è stato specificamente progettato per aumentare il flusso dell’aria anche ai bassi giri del motore, rispetto al precedente 2.2 TDCi e per garantire così una sensazione di risposta immediata del propulsore a tutti regimi. Nella variante Bi-turbo, i due turbocompressori, ai regimi più bassi, lavorano in serie per un incremento della coppia e reattività. Ai regimi del motore più elevati, il turbo più compatto viene bypassato a favore del più grande, che fornisce la spinta per il raggiungimento della potenza più elevata.

Cambio manuale e cambio automatico

Oltre a un cambio manuale a sei rapporti slick-shifting, i propulsori da 170 CV e 213 CV saranno disponibili con cambio automatico da 10 rapporti, già introdotto con ottimi risultati, su diversi modelli che vanno dall’iconica Mustang al pick-up F-150. L’aumento dei rapporti e feature come l’Adaptive Shift Scheduling, che valuta i diversi stili di guida per ottimizzare i tempi di cambio marcia, consente di selezionare la marcia ottimale per ottenere il meglio in termini di prestazioni, consumi e precisione in qualsiasi scenario di guida.

Il Ranger è anche connesso

Esperienza al volante connessa, grazie all’introduzione a bordo del nuovo Ranger di feature dedicate come il modem integrato FordPass Connect che trasforma il pick-up in un dispositivo Wi-Fi hotspot con connettività disponibile fino a un massimo di 10 dispositivi. FordPass Connect fornisce una serie di funzioni attraverso l’app FordPass; tra queste segnaliamo: 1) Vehicle Status: fornisce informazioni relative ai livelli di carburante, dell’olio e del sistema antifurto; 2) Vehicle Locator: aiuta a ritrovare al proprio pick-up all’interno degli intricati parcheggi dei centri commerciali o presso location lavorative di non semplice logistica; 3) Door Lock Unlock: permette al guidatore di consentire l'accesso al pick-up ai colleghi o di tranquillizzare il conducente che non ricorda di aver chiuso il veicolo

Altre tecnologie includono il sistema SYNC 3, supportato dallo schermo touchscreen a colori da 8’’ con funzione pinch&swipe e compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, e il sistema MyKey di Ford, che consente ai gestori di flotte di programmare la chiave per limitare la velocità e il volume della radio del conducente e di attivare permanentemente le funzionalità di sicurezza.

Tecnologia intelligente

Il nuovo Ranger è il primo pick up a offrire di serie il Pre-Collision Assist con Pedestrian Detection e l’Intelligent Speed Limiter, aiutando così i conducenti ad evitare o mitigare gli effetti di eventuali incidenti, oltre al limitare il rischio di incorrere in costose multe per eccesso di velocità.

La tecnologia Pre-Collision Assist con Pedestrian Detection, grazie alla telecamera e al radar posizionati sul parabrezza, è in grado di rilevare pedoni presenti sulla strada o che potrebbero attraversare nella traiettoria del veicolo. In caso di potenziale collisione e di una mancata risposta da parte del conducente, avvisato in un primo momento con segnali acustici e visivi, il sistema applica automaticamente i freni.

L’Intelligent Speed Limiter combina lo Speed Limiter e il Traffic Sign Recognition di Ford per garantire che la velocità massima della nuova generazione di Ranger, venga regolata automaticamente per rimanere entro i limiti di velocità.

Per la prima volta, il nuovo Ranger offrirà il Ford KeyFree System oltre al pulsante di avviamento Ford Power, mentre il blocco del portellone posteriore è ora integrato nel sistema di chiusura centralizzata. La tecnologia Active Park Assist aiuta a effettuare le manovre di parcheggio in parallelo, mentre il conducente ne controlla accelerazione e frenata.

Completano la voce “tecnolgie” di assistenza alla guida, pensate il Lane-Keeping Alert e il Lane-Keeping Aid, l’Adaptive Cruise Control con Forward Alert, il Traffic Sign Recognition, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Rear-view Camera, controllo elettronico della stabilità (ESC) con anti-rollio e anti-sbandamento del traino. (RM Media)