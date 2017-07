Silk Way Rally: Cyril Despres e la Peugeot DKR vincono la tappa

La Peugeot DKR #100 di Cyril Despres ha conquistato oggi la sua prima vittoria di tappa nell’edizione 2017 del Silk Way Rally. Lui e il copilota David Castera sono riusciti a districarsi tra le insidie della navigazione di questa quinta giornata di corsa, per continuare la serie ininterrotta di podi conquistati da Peugeot.

La navigazione ha rappresentato la principale sfida della giornata. Sébastien Loeb e Daniel Elena hanno perso tempo per cercare la direzione giusta tra l’erba alta. Finiscono a 17 minuti di distacco dal tempo di riferimento ottenuto da Cyril Despres; la Peugeot DKR Maxi rimane leader della classifica generale con 50 minuti di vantaggio.

Per Stéphane Peterhansel e Jean-Paul Cottret è stata ancora una volta una giornata complicata. Hanno perso 52 minuti in seguito alla rottura dell’ammortizzatore anteriore destro della loro 3008DKR, danno che sono stati costretti a riparare nella speciale.

I NUMERI DELLA TAPPA ODIERNA:

Temperatura media: 23°C

Velocità massima: 182 km/h



LA GARA



La quinta giornata del Silk Way Rally è stata forse la più complicata del rally dal punto di vista della navigazione. E’ stata una speciale veloce nello splendido scenario delle steppe kazake, che gli equipaggi non hanno avuto il tempo di ammirare: dovevano essere concentrati e precisi per scegliere tra le molteplici opzioni delle piste, unica soluzione per raggiungere il bivacco a Semey.

Cyril Despres e David Castera, partiti 18esimi questa mattina, hanno fatto segnare il miglior tempo della giornata e sono riusciti a recuperare 17 minuti su Sébastien Loeb in classifica generale. Questa prima vittoria permette loro di affrontare le prossime tappe fino alla giornata di riposo a Urumqi, con maggiore fiducia.

Giornata più complicata per Sébastien Loeb / Daniel Elena. Avevano il difficile compito di fare da apripista e logicamente hanno perso più tempo per fare le scelte giuste di navigazione. Sono arrivati quinti al traguardo della tappa. Sébastien Loeb è ottimista perché la Peugeot DKR Maxi sembra adattarsi moltissimo alla sua guida.

Per tutta la notte, dietro le quinte, tutti i tecnici hanno lavorato sulla Peugeot DKR #106: uno sforzo comune che sottolinea lo spirito di squadra che regna nel Team Peugeot Total. All’alba, dopo più di 8 ore di lavoro dei meccanici, Stéphane Peterhansel e Jean-Paul Cottret sono riusciti a schierarsi alla partenza. Purtroppo sono stati rallentati nella loro rimonta dalla rottura dell’ammortizzatore anteriore destro al 385esimo km. Finiscono al 15° posto in questa speciale e hanno sempre 3h38 di ritardo in classifica generale.

I PROTAGONISTI

​

Cyril DESPRES, Pilota del Team Peugeot Total,

Vincitore della 5a tappa / 2° in classifica generale

« Abbiamo lasciato Mosca cinque giorni fa e credo che sia la prima tappa che si svolge senza problemi.

Dimenticati il fango e la pioggia, abbiamo trascorso una bella giornata. David ha fatto un ottimo lavoro di navigazione perché con l’erba alta non si riusciva a vedere affatto la pista davanti a noi. E’ la nostra prima vittoria. Abbiamo recuperato del tempo sui nostri avversari. Spero che le prossime tappe si svolgano nello stesso modo. »

Sébastien LOEB, Pilota del Team Peugeot Total,

5° nella tappa 5 / 1° in classifica generale

« Oggi la navigazione è stata molto complessa. In alcuni punti, mentre guidavamo la pista spariva sotto le ruote. Finora non avevamo mai incontrato simili difficoltà di navigazione. Siamo usciti di strada diverse volte. E’ stato complicato e abbiamo dovuto fare dietro-front molte volte. Mi sono innervosito un po’. Fortunatamente, siamo ancora in gara e la Peugeot DKR Maxi funziona bene. Le condizioni meteo erano favorevoli a noi. Speriamo che domani vada meglio. »

Stéphane PETERHANSEL, Pilota del Team Peugeot Total,

15° della 5a speciale / 13° in classifica generale (categoria vetture)

« Grazie alla squadra che ha lavorato molto la notte scorsa, la nostra Peugeot DKR stamattina era già stata riparata. Il nostro compito ora è di fornire assistenza rapida alle altre due Peugeot. La guida era veramente particolare nella speciale di oggi. Era una tappa ritmata e varia, siamo partiti bene. Il problema tecnico che abbiamo avuto al km 100 dal traguardo è stato probabilmente una conseguenza dell’incidente di ieri. E’ un peccato. Tuttavia, lo sottolineo, non ho mai lavorato con meccanici così professionali come quelli del Team Peugeot Total. E’ un rally difficile e non vorremmo dare loro del lavoro extra. Stasera ci riposeremo un po’ per essere certi di guidare con prudenza fino a Urumqi. »

LO SAPEVI?

La città di Semey si chiamava Semipalatinsk fino al 2007, e il suo nome in russo vuol dire « la città delle sette camere ». Ha preso questo nome quando i primi coloni russi sono arrivati nel 1718 e hanno costruito un forte in prossimità di un monastero buddista composto da sette edifici. Wladimir Klitschko, due volte Campione del Mondo dei pesi massimi, è nato qui nel 1976.

TAPPA 6 - 13 LUGLIO

Domani il Dream Team Peugeot Total lascerà Semey per dirigersi verso Urdzhar, nel sud del Kazakistan: 597km da percorrere, di cui 387km di prova cronometrata. Gli organizzatori attirano l’attenzione dei concorrenti sulle insidie di questa giornata: la navigazione sarà fondamentale