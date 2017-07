Silk Way rally: i Leoni di Peugeot sempre sul podio

Non c’e il due senza il tre e anche il terzo giorno di gara vede ancora protagoniste le tre Peugeot DKR, che mantengono le posizioni al primo (#104), secondo (#106) e terzo posto (#100) della classifica generale del Silk Way Rally, allungando in modo significativo il distacco dai rivali.

Sébastien Loeb e Daniel Elena a bordo della nuova Peugeot 3008DKR Maxi hanno conquistato oggi una tappa complicata, davanti a Stéphane Peterhansel e Jean-Paul Cottret.

Anche se con qualche difficoltà nella tappa 3, Cyril Despres e David Castera conservano la posizione in classifica

LA GARA

La terza tappa del Silk Way Rally si è svolta in condizioni molto diverse dalle due speciali precedenti: piste in terra e molta vegetazione, tempo secco, ben lontano dal diluvio della gara di apertura. La speciale, due volte più lunga di quella di ieri, è stata di 329 chilometri, 3 ore e 10 di sforzo fisico e mentale. Le Peugeot DKR hanno registrato punte di altissima velocità, a oltre 200 orari.

Oggi paesaggio diverso ma classifica immutata: le tre Peugeot occupano le prime tre posizioni in classifica generale, nonostante i problemi del detentore del titolo Cyril Despres. Sébastien Loeb ha attaccato duramente sin dalla partenza per riprendere velocemente secondi al suo compagno di squadra Stéphane Peterhansel: con 4 minuti e 34 secondi di vantaggio all’arrivo della speciale, recupera il primo posto della classifica generale, con 3 minuti e 15 secondi. Il primo rivale del Dream Team è a circa 40 minuti.

A qualche chilometro da metà gara, Cyril Despres ha fatto un piccolo errore di navigazione. Si è bloccato in una buca ed è ripartito dopo 12 minuti. Anche se non sale sul podio oggi, conserva il terzo posto in classifica generale con 21 minuti di vantaggio.

I NUMERI DELLA GIORNATA

Tipo di percorso: pianure, praterie, steppe

Temperatura max: 23 °C

Temperatura min: 18°C

Velocità Max : 200km/h



I PROTAGONISTI



Sébastien LOEB, Pilota del Team Peugeot Total,

Vincitore della tappa 3/1° in classifica generale

«Posso dire che è stata una giornata complicata ma è andata bene. Siamo partiti in terza posizione, abbiamo raggiunto Cyril dopo 50 chilometri e Stéphane dopo 125 chilometri. Poi abbiamo dovuto fare da apripista. Daniel ha fatto un gran lavoro per quanto riguarda la navigazione, non era affatto facile. Non abbiamo commesso grandi errori e non abbiamo avuto grossi problemi. La Peugeot DKR Maxi è stata perfetta, divertente da guidare. E’ stata proprio una tappa da rally-raid.»



Stéphane PETERHANSEL, Pilota del Team Peugeot Total,

2° nella tappa 3/2° in classifica generale

«Una speciale così, prima di lasciare la Russia, non capita spesso nel Silk Way Rally. E’ un tipo di percorso che si trova normalmente più avanti nella gara. Oggi è andata bene. Questa tappa mi è piaciuta, anche se la navigazione è stata veramente complicata, soprattutto dovendo aprire la strada. Sulla pista c’era del pietrisco che si nascondeva nell’erba, e non era facile capire quale fosse la direzione giusta. E’ stata la speciale più difficile dall’inizio e sono contento di sapere che sia ormai alle spalle. Il meteo è stato più clemente e questo fa la differenza! »

Cyril DESPRES, Pilota del Team Peugeot Total,

4° nella tappa 3/3° in classifica generale

«Non è stata una buona giornata per noi, ma avrebbe potuto essere peggio. Siamo rimasti intrappolati in una buca profonda ed abbiamo perso un sacco di tempo. Sono deluso, ma non è la fine del mondo. La strada è ancora lunga, abbiamo ancora tante opportunità.»

TAPPA DI OGGI

Oggi, 11 luglio, il percorso tra Kostanay e Astana, in Kazakistan, propone 908 km, di cui 373 km cronometrati. I concorrenti dovranno affrontare tratti veloci e seguire il letto di un fiume. Una sezione di collegamento di 342 km permetterà di raggiungere la capitale del Kazakistan, Astana.