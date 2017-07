Silk Way Rally: la Peugeot di Loeb si aggiudica l’ottava tappa

I Piloti del team Peugeot Total Sébastien Loeb / Daniel Elena vincono l’ottava tappa del Silk Way Rally, con 5’16” di vantaggio dai compagni di squadra Cyril Despres / David Castera. Le due coppie del ‘Dream Team’ Peugeot aumentano il loro vantaggio in testa alla classifica generale provvisoria: la Peugeot DKR Maxi del nove volte Campione del Mondo Rally WRC ha ora 1h08’41” di vantaggio.

Giusti a metà del percorso del Silk Way Rally, domani i concorrenti potranno beneficiare di una giornata di riposo a Urumqi, in Cina. La Peugeot DKR Maxi da prova di se agli ingegneri di Peugeot Sport. In questa prima settimana di corsa – la sua prima uscita nelle competizioni - la nuova auto ha dimostrato il suo potenziale per potere affrontare il rally raid più difficile del mondo.

Sulle piste caratterizzate da dossi e sabbia della tappa di oggi, Cyril Despres ha dimostrato ancora una volta i suoi progressi sulle quattro ruote, seguendo il ritmo sostenuto di Loeb. Adesso ha 35 minuti di vantaggio sui suoi diretti inseguitori nella classifica generale provvisoria. Stéphane Peterhansel / Jean Paul Cottret continuano la loro rimonta e sono ormai al 7° posto della classifica generale provvisoria, nonostante il tempo perso oggi alla fine di una tappa particolarmente impegnativa.

LA GARA

La tappa 8 consisteva in 436 chilometri, da Karamay a Urumqi, di cui 250 chilometri di corsa su terreni diversi. Una sfida che ha messo in evidenza tutte le capacità di guida in fuoristrada delle Peugeot DKR, adattandosi oggi alle piccole dune di sabbia come alle strade in terra dura. Se Sébastien Loeb ha avuto qualche problema con la pressione degli pneumatici, questo non gli ha impedito di conquistare la sua quarta vittoria di tappa sulle 8 tappe disputate. La sua prestazione è ancora più eclatante, perché è riuscito a riavvicinarsi a Cyril Despres al 50° chilometro e poi ha fatto da apripista fino al traguardo.

Cyril Despres, partito in seconda posizione stamattina, ha saputo tenere il ritmo velocissimo imposto da Sébastien Loeb e conclude a meno di 5 minuti dalla Peugeot DKR Maxi.

Stéphane Peterhansel, partito in mezzo al gruppo, ha dovuto superare numerosi concorrenti, per arrivare quarto, a 15 minuti da Loeb, e questo nonostante la fitta polvere e un calo di forma fisica che lo ha costretto a fermarsi varie volte.

IL TEAM

Sébastien LOEB, Pilota del Team Peugeot Total,

Vincitore della tappa 8 / 1° in classifica generale

« Ancora una bella giornata per guidare la Peugeot DKR Maxi, anche se non è mai facile. Siamo riusciti a superare Cyril abbastanza in fretta e ci siamo ritrovati primi, a fare da apripista. Per Daniel la navigazione è stata complicata ma ha fatto un buon lavoro. Ha fatto davvero progressi nel rally-raid e penso che ora ci siamo, abbiamo preso le misure. Era una speciale interessante, con tratti di strada molto dura, e poi la sabbia. Siamo riusciti a mantenere un buon ritmo in queste condizioni, senza metterci sotto pressione. La vettura era assolutamente affidabile e prestazionale. Ora abbiamo la dimostrazione che la Peugeot DKR Maxi ha avuto sviluppi interessanti e che stiamo andando nella giusta direzione. Abbiamo più stabilità. Domani, avremo una giornata di riposo a Urumqi con alcune interviste in programma e la possibilità di riposarci prima di affrontare la seconda parte del rally, probabilmente la più intensa. »

Cyril DESPRES, Pilota del Team Peugeot Total,

2° nella tappa #8 / 2° in classifica generale

« Abbiamo percorso le stesse piste dell’anno scorso ma oggi erano molto più dure. Il terreno era davvero accidentato, abbiamo subito scossoni lungo tutta la tappa. Seb ci ha superati intorno al 50° chilometro. Poi, abbiamo tenuto il suo ritmo e siamo rimasti a 1’30” dietro di lui, per non subire tutta la polvere. Seb è un pilota straordinario e la Peugeot DKR Maxi sembra la vettura migliore! Le strade erano abbastanza veloci stamattina e l’obiettivo era mantenere sufficiente velocità senza cadere nei trabocchetti del percorso. Alla fine, sono soddisfatto. La settimana prossima può ancora succedere di tutto, cercheremo di continuare a fare del nostro meglio. »

Stéphane PETERHANSEL, Pilota del Team Peugeot Total,

4° nella tappa 8 / 7° in classifica generale

« Non è stata una giornata facile per me. Non mi sentivo bene e mi sono dovuto fermare due volte. In questi casi è difficile guidare su queste strade così dure. Ci siamo ritrovati in mezzo alla polvere degli altri concorrenti partiti davanti a noi ed era impossibile superare. Abbiamo preferito non forzare la situazione e non correre rischi. Non ero particolarmente soddisfatto delle regolazioni della vettura su questo tipo di terreno. Ricordo che l’anno scorso qui avevo avuto lo stesso problema. C’è qualcosa nella regolazione delle sospensioni che non si adatta a me su queste strade. Fortunatamente, domani abbiamo una giornata di riposo. E’ un’opportunità per ricaricare le pile prima di affrontare la settimana prossima. »

DOMANI: GIORNATA DI RIPOSO

Anche se domani non si correrà, sarà una giornata intensa per i meccanici del Team Peugeot Total. Sarà l’occasione per fare un check-up completo delle tre Peugeot DKR e di prepararle per la seconda metà del rally, la più difficile, che inizierà all’alba di lunedì. Il programma degli equipaggi prevede la loro disponibilità a rispondere alle varie richieste della stampa, ma soprattutto rilassarsi e curare le eventuali ferite.

LO SAPEVI?

Pochissimi conoscono la città di Urumqi, eppure è la città più grande della parte occidentale della Cina: un agglomerato di oltre 3,5 milioni di abitanti. Il suo nome significa “belle praterie” in lingua mongola; anche se ai nostri giorni il suo orizzonte è dominato soprattutto dai grattacieli. Urumqi figura anche nel Guinness dei Primati perché è anche la città più grande tra quelle più lontane dal mare, a una distanza di 2500 km.