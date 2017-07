Silk Way Rally: Peterhansel alla guida della Peugeot DKR vince la seta tappa

Si chiude anche la sesta tappa del Silk Way Rally e Stéphane Peterhansel in coppia con Jean-Paul Cottret segnano il miglior tempo. Dopo le disavventure degli ultimi due giorni, oggi superano il traguardo con 15 minuti di vantaggio sui loro compagni di squadra del Dream Team, Sébastien Loeb et Daniel Elena.

Nonostante una tappa complicata in termini di navigazione, la Peugeot DKR Maxi rimane al comando della classifica generale. Sébastien Loeb e Daniel Elena hanno fatto una rapida rimonta su Cyril Despres (al km 200), prima di commettere alcuni errori di percorso, che hanno fatto perdere loro più di 10 minuti negli ultimi 100 chilometri. Concludono la tappa al secondo posto.

Dopo la vittoria di ieri, stamattina Cyril Despres e David Castera hanno fatto da apripista: sono stati i primi a doversi districare tra le insidie del percorso per trovare l’itinerario giusto. Si classificano al 9° posto, a 31 minuti dal tempo di riferimento, ma rimangono secondi in classifica generale.

I NUMERI DELLA TAPPA ODIERNA:

Velocità massima: 187 km/h

Temperatura minima / massima: 20 / 27°C

Tipo di terreno: erba alta, altopiano

LA GARA

La sesta tappa del Silk Way Rally ha portato i concorrenti da Semey a Urdzhaz. La speciale di 387km nascondeva numerose insidie per gli equipaggi. La navigazione si è rivelata cruciale per ottenere un buon tempo e particolarmente difficile per gli equipaggi del Team Peugeot Total che facevano da apripista. Stéphane Peterhansel, desideroso di dimenticare le ultime due giornate molto complicate, ha aumentato il ritmo e ha superato numerosi concorrenti partiti davanti a lui. Era l’ultima tappa completa in Kazakistan, su piste di terra ed arbusti, prima del passaggio del ‘’Dream Team’’ in Cina previsto domani.

IL TEAM



Stéphane PETERHANSEL, Pilota del Team Peugeot Total,

Vincitore della tappa 6 / 10° in classifica generale (categoria vetture)

« La speciale è stata finora la più bella di tutto il rally. Siamo partiti in mezzo alle steppe, prima di passare a un paesaggio montano a metà della speciale. Il panorama era davvero incredibile! La nostra Peugeot è andata bene, non abbiamo avuto problemi in questa tappa. Siamo partiti 24esimi ed abbiamo dovuto superare molte vetture e qualche camion. Talvolta è stato complicato. Ora il mio obiettivo è aiutare i miei compagni di squadra del Team Peugeot Total. Personalmente, mi interessa solo la vittoria. Da un punto di vista sportivo, forse, la gara non è più così avvincente, ma ho un ruolo importante da svolgere per Peugeot. Spero che potremo comunque rimontare fino alla Top 5. »