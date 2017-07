Silk Way Rally : Peugeot c’è

Sta salendo la tensione, visto che nel cerimoniale di inizio di questa sera per il Silk Way Rally saranno presenti le tre Peugeot DKR ai nastri di partenza nella famosa Piazza Rossa di Mosca.

Mentre le vetture guidate dal vincitore della Dakar 2017 Stephane Peterhansel e dal vincitore dello scorso Silk Way Rally 2016, Cyril Despres, sono identiche alla Peugeot 3008 DKR che ha monopolizzato il podio lo scorso gennaio, Sebastien Loeb, al contrario, guiderà il nuovo Peugeot 3008 DKR Maxi – caratterizzato da carreggiate nettamente allargate e da altri miglioramenti tecnici – al suo debutto su una delle più impegnative gare off-road del mondo.

Il Silk Way Rally è un’importante banco di prova per Peugeot, ma anche una sfida epica di suo, con un percorso ancor più lungo e con alcuni dei fondi che sono ancora più difficili rispetto alle tappe viste sulla stessa Dakar. Anche se la Peugeot inizia come favorita, i 78 componenti del team Peugeot Total non si fanno distrarre e sono fortemente focalizzati su come ottenere la migliore prestazione possibile in ogni fase della gara.

Finora le vetture hanno superato la procedura di controllo presso lo Stadio Olimpico di Loujniki, un controllo obbligatorio per confermare il rispetto dei regolamenti ed i co-piloti hanno iniziato a tracciare la strada del primo giorno di gara che porterà gli equipaggi da Mosca a Tcheboksary attraverso un percorso lungo 61 chilometri: se non troppo fangoso, dovrebbe essere un facile warm- up.

Una folla entusiasta è attesa nel cuore di Mosca la sera del 7 luglio per la partenza ufficiale del Silk Way Rally edizione 2017. E così inizia l'avventura ... Il percorso di sabato porterà i concorrenti su un collegamento stradale di 572 chilometri che li farà arrivare dove partirà la tappa speciale di 61 chilometri, un percorso veloce tra piccole piante ed arbusti. La parte centrale è molto tecnica e darà così ai piloti la possibilità di finalizzare il setup.

I protagonisti

Bruno Famin, Direttore Peugeot Sport

“Dopo sei mesi di preparazione per questo evento, ci troviamo ora ad affrontare il momento della verità nel momento in cui le auto saliranno la rampa della partenza. Le nostre emozioni sono un misto di eccitamento per l’impegnativa avventura che ci troveremo ad affrontare ed un umile rispetto per le sfide che inevitabilmente ci troveremo davanti.

I preparativi e le formalità pre evento sono andate bene e siamo stati davvero felici di incontrare così tanti fan appassionati a Mosca, ma ora i nostri tre equipaggi stanno aspettando di mettersi al volante. La snervante attesa non durerà ancora molto ed allora potremo iniziare a raccogliere tutte le informazioni e i dati di sviluppo da tutte e tre le vetture, pur producendo, allo stesso tempo, il nostro massimo sforzo per cercare di ripetere la vittoria che Cyril ha sigillato in modo spettacolare l’anno scorso"

Sebastien Loeb Peugeot DKR #104

"È un nuovo inizio per noi con un nuovo veicolo. Il processo di crescita dall'anno scorso inevitabilmente è nato dagli errori che abbiamo fatto allora e quest'anno cercheremo di fare un lavoro migliore. Insieme agli ingegneri di Peugeot Sport, lavoreremo in parallelo sulle specifiche delle due vetture, quindi sarà molto interessante confrontare le prestazioni della nostra auto “laboratorio” con la macchina vincente alla Dakar, guidata da Cyril e Stephane. Il percorso del Silk Way Rally è molto vario e cambia di continuo mentre guidi: incarna veramente lo spirito dei rally raid. Ho dei ricordi molto belli di questo posto dall’anno scorso, ma ho solo un obiettivo, quello di arrivare al traguardo"

Cyril Despres Peugeot DKR #100

"Sono davvero molto felice di essere qui e di vivere questa atmosfera fantastica della partenza. Naturalmente, questo posto è speciale per me, visto che abbiamo vinto lo scorso anno per la prima volta con un'auto; questo è esattamente ciò che tenterò di fare di nuovo. Ma non sarà facile. Oltre ad alcuni forti concorrenti, viviamo anche molta competizione all'interno della nostra squadra. Ma è una rivalità amichevole e rispettosa: tutti vogliamo battere l'altro, ma siamo anche ottimi amici. Sono veramente soddisfatto del set-up della mia Peugeot DKR. Non vedo l'ora di partire "

Stephane Peterhansel Peugeot DKR #106

"L'anno scorso abbiamo avuto un incidente che non ci ha permesso di lottare per la vittoria di questo magnifico rally, quindi quest'anno mi piacerebbe recuperare! Il Silk Way Rally rappresenta una parte estremamente importante della nostra preparazione per la Dakar, visto che finalizziamo le specifiche della macchina e ci consente di reimmergerci nelle condizioni fisiche e mentali tipiche di un rally endurance come questo. Il fondo stradale ed il meteo saranno estremamente difficili da prevedere nelle prossime settimane, quindi la cosa importante sarà ovviamente valutare la gara a livello globale”