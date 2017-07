SILK WAY RALLY: tripletta del team Peugeot Total

Se il buongiorno si vede dal mattino,il Team Peugeot Total parte con il piede sull’acceleratore. Le tre Peugeot DKR in gara hanno concluso la prima tappa del Silk Way Rally al primo, secondo e terzo posto. Il debutto del « Dream Team » Peugeot Total nel rally più lungo dell’anno (e uno dei più difficili al mondo) non poteva andare meglio. Nonostante il fango che ha reso le strade molto scivolose, i tre equipaggi hanno concluso questa prima giornata senza segnalare nessuna difficoltà particolare.

I NUMERI DELLA GIORNATA

Velocità massima: 188,7 km/h

Temperatura massima: 16°C

Temperatura minima: 11°C

IL Team



Bruno Famin, Direttore di Peugeot Sport

« Prima di tutto i nostri tre equipaggi sono arrivati in fondo alla prima speciale e si sono piazzati nelle prime tre posizioni. Oltre all’avvio molto positivo, sembra che i nostri piloti non abbiano incontrato il benché minimo problema. Hanno saputo evitare le insidie del percorso e non hanno segnalato problemi meccanici. Anche se la speciale è stata corta, prevedeva comunque un po’ di navigazione e, con tutto questo fango, eravamo preoccupati per il meteo. Domani si preannunciano ancora condizioni delicate. Il nostro obiettivo è continuare con questo slancio »

Sébastien Loeb Peugeot DKR #104

« La speciale è andata bene per noi e abbiamo siglato un buon tempo, anche in condizioni complicate, con fango, strade scivolose e piuttosto strette. In realtà, con le nostre carreggiate ampie, non eravamo così avvantaggiati. Abbiamo avuto qualche traversata che Daniel ha gestito bene in termini di navigazione. Domani dovremo fare da apripista. Non sarà facile ma sono le regole e dobbiamo adattarci. »