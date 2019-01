SKODA KAMIQ in passerella a Ginevra 2019

Skoda svela i primi bozzetti del suo nuovo SUV KAMIQ, caratterizzato dal linguaggio stilistico tipico dei SUV della Casa automobilistica boema, aggiungendo anche nuovi dettagli esclusivi, quali i gruppi ottici anteriori su due livelli con luci di marcia diurna posizionate in alto - una novità per ŠKODA.

Sul frontale, il look potente e sicuro di sé del nuovo city SUV ŠKODA KAMIQ è definito da una calandra ampia e tridimensionale, una caratteristica tipica del design dei SUV ŠKODA, che riprende le linee scolpite del cofano sovrastante. La linea tornado crea un effetto ottico di allungamento del veicolo e si armonizza perfettamente con la linea dinamica del tetto. Lo spoiler anteriore, robusto e di colore grigio, sottolinea il look off-road del modello. Una peculiarità della parte anteriore del city SUV è il design dei gruppi ottici a LED su due livelli – una novità per ŠKODA – con le luci di marcia diurna posizionate al disopra degli anabbaglianti principali. Inoltre, KAMIQ è il primo SUV ŠKODA ad avere indicatori di direzione dinamici sia anteriori sia posteriori. L’effetto cristallino e l’unità a LED aumentano lo stile elegante del modello.

Il cofano pronunciato risulta evidente anche da una visuale laterale. La significativa altezza da terra, le ruote larghe e il diffusore sottolineano l’aspetto potente di ŠKODA KAMIQ. Le proporzioni bilanciate, le superfici decise e il design moderno ma allo stesso modo senza tempo massimizzano il look sportivo e dinamico del modello. Il posteriore attraente e definito dimostra una reinterpretazione della forma a C dei gruppi ottici posteriori tipica di ŠKODA ed è caratterizzato da forme cristalline simili a quelle presenti nella parte anteriore. Il nuovo ŠKODA KAMIQ è il primo modello SUV in Europa a portare la scritta ŠKODA in lettere divise al centro del portellone invece del logo della freccia alata.

L’anteprima mondiale del nuovo ŠKODA KAMIQ si terrà dal 5 al 17 marzo 2019 al Salone dell’auto di Ginevra.