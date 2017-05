Skoda Karoq: debutta il nuovo Suv della Casa ceca

Già dalle forme esterne, dalle linee originali e dalle maggiori dimensioni si intuisce che questo veicolo è il frutto di un lavoro di progettazione completamente nuovo. Skoda Karoq è uno Sport Utility Vehicle dalla spiccata personalità: il suo design emozionale e dinamico, contraddistinto da numerosi elementi cristallini, è chiaro emblema del nuovo linguaggio formale dei Suv Skoda. Il suv compatto misura 4.382 mm in lunghezza, 1.841 mm in larghezza e 1.605 mm in altezza. Si tratta di una crescita significativa, a tutto vantaggio della comodità dei passeggeri. Lo spazio per le ginocchia raggiunge i 69 mm. Il passo lungo di 2.638 mm indica immediatamente la generosa spaziosità interna. Il bagagliaio offre un volume di 521 l con il divano posteriore sollevato.

Con le sue innovative soluzioni di connettività, Karoq si posiziona ai vertici del segmento. I moduli del sistema di infotainment appartengono alla seconda generazione della piattaforma modulare di infotainment del Gruppo. Questi mettono a disposizione funzioni e interfacce high-end e sono sempre abbinati a display touch capacitivi. I sistemi top di gamma Columbus e Amundsen dispongono di hotspot WLAN. Per il sistema Columbus viene offerto a richiesta un modulo LTE che stabilisce una connessione a Internet secondo lo standard di telefonia mobile attualmente più veloce. Grazie a esso i passeggeri possono navigare in rete e inviare e-mail con i loro telefoni cellulari e tablet. I nuovi servizi online sono compatibili con LTE e si articolano in due categorie: i servizi di infotainment online sono finalizzati all’informazione e alla navigazione, i servizi Care Connect offrono assistenza in caso di panne e in situazioni di emergenza. Il tasto per la chiamata d’emergenza Emergency Call, che diventerà una dotazione standard in Europa solo dal 2018, viene offerto già oggi come servizio Care Connect.

Presente anche un’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida. Nuovi sul fronte comfort sono per esempio sistemi quali assistenza al parcheggio, Lane Assistant e assistenza nella guida in colonna. Provvedono a migliorare la sicurezza, tra gli altri, Blind Spot Detect, Front Assistant con funzione predittiva di protezione dei pedoni ed Emergency Assistant. Per la prima volta su una Skoda è presente un quadro strumenti digitale liberamente programmabile. Inoltre, a partire dalla versione Ambition, la vettura ceca offre a richiesta i gruppi ottici anteriori full LED In Glass Design trasparente (di serie in Italia da Executive). Negli interni il nuovo Ambient Light a LED nei listelli decorativi delle porte e sulla plancia crea una piacevole atmosfera, declinata in dieci differenti tonalità cromatiche.

Anche sul fronte delle motorizzazioni Karoq dispone delle tecnologie più avanzate: l’offerta comprende complessivamente cinque motorizzazioni, due motori benzina e tre Diesel. Le cilindrate sono rispettivamente di 1.0, 1.5, 1.6 e 2.0, la gamma di potenza spazia da 115 CV (85 kW) a 190 CV (140 kW). Tutti i gruppi propulsori sono sovralimentati a iniezione diretta e dispongono dei sistemi Start/Stop e di recupero dell’energia in frenata, sono estremamente parchi nei consumi e conformi alla normativa Euro 6. A eccezione del Benzina e Diesel più potente, tutti i gruppi propulsori possono essere abbinati a scelta al cambio manuale a 6 rapporti o al cambio DSG a 7 rapporti. La versione 2.0 TDI 190 CV (140 kW) vanta di serie trazione 4×4 e cambio DSG a 7 rapporti. Il nuovo 1.5 TSI vanta il sistema di gestione attiva dei cilindri.