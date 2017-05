SKODA svela altri dettagli del suo nuovo SUV compatto KAROQ

ŠKODA svela altri dettagli del suo nuovo SUV compatto, il debutto ufficiale è fissato per il 18 Maggio . KAROQ ha un design immediatamente riconoscibile e un’immagine potente, in cui i tipici elementi cristallini trasmettono forza ed eleganza. Le dimensioni della carrozzeria hanno consentito di ricavare più spazio sia per i passeggeri sia per il vano bagagli.

Il Design del nuovo ŠKODA KAROQ riprende in modo evidente tutti gli stilemi tipici del nuovo linguaggio stilistico del Brand. Il frontale colpisce per il design tridimensionale, con la calandra cromata dai doppi listelli verticali che disegna la tipica forma trapezoidale dei nuovi SUV ŠKODA. La forma dei gruppi ottici è ispirata all’arte boema del cristallo, con tagli netti e precisi delle superfici e, per i gruppi anteriori, 8 strisce in tecnologia LED che danno vita all’inconfondibile “sguardo” del modello. Il logo ŠKODA è posto in bella evidenza sul cofano motore.

La tecnologia LED è utilizzata anche per tutte le funzioni dei gruppi ottici posteriori, che hanno una parte della struttura estesa fino ai passaruota, mentre il segmento interno è integrato nel portellone. Le luci di marcia posteriori disegnano la tipica forma a “C” di ŠKODA.

KAROQ è lungo 4.382 mm, largo 1.841 mm e alto 1.605 mm. Il passo lungo 2.638 mm (2.630 mm per le versioni 4x4) permette un ottimo comfort di marcia e al tempo stesso un’elevata disponibilità di spazio interno, come è tipico per i modelli ŠKODA.

Il vano bagagli ha una capacità di 521 litri, con i sedili posteriori in posizione. Abbattendoli, il volume sale a 1.630 litri. Se il Cliente opta per i sedili posteriori Varioflex il volume del vano bagagli con i sedili in uso può variare tra 479 e 588 litri. Il sistema Varioflex consiste di 3 sedili singoli che possono essere regolati singolarmente nella posizione o anche interamente rimossi. In questo caso, rimuovendo i 3 sedili, KAROQ offre una capacità di carico di 1.810 litri, quasi a livello di un veicolo commerciale.

I nuovi interni DI KAROQ mettono in evidenza la plancia divisa in due sezioni dal listello decorativo, un dettaglio di stile particolarmente evidente nel lato del passeggero anteriore. Lo sviluppo orizzontale della plancia è interrotto dalle bocchette di ventilazione verticale, con le due centrali che incorniciano lo schermo del sistema multimediale. Il sistema di illuminazione d’ambiente a LED, con sottili strisce luminose che decorano i pannelli delle portiere e la plancia, è una novità sul modello. Il conducente può controllarne l’intensità luminosa e scegliere tra 10 diverse tonalità.