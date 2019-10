Skoda Svela le prime foto della Octavia SW

Per festeggiare il 60o anniversario dall’inizio della produzione, la Casa automobilistica boema presenta la quarta generazione di ŠKODA OCTAVIA, cresciuta sia in lunghezza sia in larghezza, ampliando anche la capacità del bagagliaio. Grazie al rinnovato design, OCTAVIA è ancora più emozionale; il nuovo concept degli interni combina eccezionali funzionalità e spazio con materiali di alta qualità e funzioni intelligenti anche nei più piccoli dettagli. Inoltre, numerose nuove soluzioni di connettività e sistemi di assistenza sottolineano la capacità di innovazione del Brand. Tutte queste caratteristiche saranno coronate da uno straordinario rapporto Value for Money, con l’alta qualità tipica del marchio ŠKODA.

Design esterno emozionale, dimensioni più grandi.

La nuova calandra e il look tagliente dei fari spiccano nel frontale di ŠKODA OCTAVIA. Il veicolo è cresciuto sia in lunghezza che in larghezza. Con 4.689 mm, la quarta generazione di ŠKODA OCTAVIA WAGON è più lunga della versione precedente di 22 mm, più larga di 15 mm arrivando ora a 1,829mm (la lunghezza della berlina è aumentata di 19 mm, portandola a 4.689 mm e di 15 mm in larghezza, misurando ora 1.829 mm).

Il passo misura 2.686 mm. I mancorrenti rivisitati enfatizzano la silhouette allungata del veicolo, mentre i cerchi in lega, fino a 19 pollici, aggiungono dinamismo.

Nuova OCTAVIA tra le automobili più aerodinamiche del mondo

Il nuovo design rende più affilata l’immagine di ŠKODA OCTAVIA, migliorando al contempo l’aerodinamica. La berlina ha un coefficiente di frizione (cd) di 0.24 e OCTAVIA WAGON di 0.26. Nuova OCTAVIA, quindi, si posiziona tra le automobili più aerodinamiche sul mercato. Questa caratteristica riduce inoltre il consumo di carburante e le emissioni di CO 2 .

La prima OCTAVIA con gruppi ottici anteriori Full LED Matrix.

I fari anteriori e quelli posteriori sono in tecnologia full LED. OCTAVIA potrà essere dotata di fari anteriori in tecnologia full LED Matrix. Questo sistema innovativo genera un fascio di luce prodotto da elementi che sono controllati individualmente. In questo modo, le luci abbaglianti possono rimanere sempre attive, senza rischio di abbagliare gli altri utenti della strada. Grazie ad una telecamera posta dietro al parabrezza, la tecnologia intelligente riesce a riconoscere i veicoli che precedono o che arrivano in senso contrario, oltre a oggetti o persone che riflettano la luce. I fari accolgono il conducente con una funzione animata di Coming/Leaving Home. L’animazione coinvolge anche i fari full LED posteriori, che sfoggiano per la prima volta su OCTAVIA gli indicatori di direzione dinamici.

Nuovi interni e abitabilità sorprendente.

Nella nuova ŠKODA OCTAVIA, lo spazio è ancora più generoso. I passeggeri posteriori godono di uno spazio per le ginocchia ancora più ampio, che misura adesso 78 mm. La capacità del bagagliaio, che è la più grande del segmento, è ora di 640 l per la WAGON e 600 per la berlina. I designer ŠKODA hanno completamente riprogettato gli interni di OCTAVIA. Il nuovo volante ha ora solo due razze e presenta una rifinitura cromata. Nella variante multifunzione si possono comandare 14 funzioni diverse tramite pulsanti a pressione e a scorrimento.

La consolle centrale, i rivestimenti delle portiere e il cruscotto sono stati rivisitati. Con una struttura su più livelli, la plancia riprende la forma della calandra con un’area colorata contrastante al di sotto del display multifunzione centrale. Per la prima volta sono disponibili sedili particolarmente ergonomici studiati per mantenere una postura corretta. Oltre alla possibilità di essere riscaldati, offrono una funzione di massaggio che può essere combinata con ventilazione. I sedili sportivi opzionali, sono rivestiti in tessuto ThermoFlux, particolarmente traspirante. Nuova OCTAVIA offre il sistema di climatizzazione a tre zone Climatronic. Se equipaggiata con sistema di apertura senza chiave KESSY, ogni portiera può essere aperta al semplice tocco della maniglia.

Al lancio sul mercato, OCTAVIA sarà disponibile negli allestimenti Active, Ambition e Style. Nei mesi successivi, si aggiungeranno alla gamma anche la versatile SCOUT e la sportiva OCTAVIA RS.

Nuovo head-up display e due schermi da 10 pollici.

OCTAVIA è la prima ŠKODA ad avere un head-up display che mostra informazioni quali la velocità di marcia o le indicazioni di navigazione direttamente sul parabrezza, così da essere perfettamente visibile dal conducente, permettendo di leggere le informazioni senza togliere gli occhi dalla strada.

Il sistema di infotainment di nuova ŠKODA OCTAVIA offre servizi di streaming radio e TV opzionali, oltre ad un sistema di connessione smartphone completamente senza cavo tramite tecnologia SmartLink+ wireless. Dispositivi media o chiavette USB possono inoltre essere collegati direttamente al sistema di infotainment tramite le due porte USB-C anteriori tra le 5 presenti nella vettura. Come opzione, si può scegliere di avere una presa da 230-V posteriore. L’interno è stato pensato per avere un’ottima acustica e il nuovo Canton Sound System, opzionale, assicura un suono perfetto.

ŠKODA ha migliorato ulteriormente il Virtual Cockpit di nuova OCTAVIA. L’ultima generazione del quadro di strumenti digitale e personalizzabile individualmente è dotato di uno schermo da 10 pollici ed è ora più facile da usare. Il conducente può scegliere tra quattro diversi layout: Basic, Classic, Navigation e Driver Assistance System, specificando quali contenuti visualizzare mediante i controlli multifunzione presenti sul volante. È inoltre possibile scegliere di visualizzare le mappe di navigazione direttamente sul Virtual Cockpit e sul display centrale da 10 pollici in due diverse profondità di zoom. Il sistema Climatronic può essere gestito tramite una barra touch sul fondo del display infotainment. Tramite un nuovo slider touch posto sulla parte bassa del display del sistema di infotainment, si può regolare il volume con un dito, e ingrandire o ridurre la mappa usando due dita.

DSG con tecnologia shift-by-wire

Nuova OCTAVIA è la prima ŠKODA a usare tecnologia shift-by-wire per azionare la trasmissione DSG. Il settore del cambio non è più connesso al cambio in modo meccanico, ma trasmette elettronicamente la marcia impostata. Al posto della normale leva del cambio DSG, si trova quindi un nuovo modulo di controllo posto nella console centrale, con un piccolo interruttore per scegliere la modalità di guida: R (retromarcia), N (folle), e D/S (normale/sport), oltre ad un ulteriore pulsante per la modalità parcheggio, P.

Prima assoluta per sistemi di assistenza Collision Avoidance Assist ed Exit Warning.

La quarta generazione di OCTAVIA vede l’introduzione di numerosi e innovativi sistemi di assistenza, alcuni dei quali al debutto assoluto nella gamma della Casa automobilistica boema. Il nuovo sistema Collision Avoidance Assist supporta il conducente intervenendo attivamente sul movimento di manovra in caso di collisione imminente con un pedone, ciclista o con un altro veicolo – con l’obbiettivo di evitare l’incidente per mezzo di una manovra controllata ed evasiva. Il sistema Exit Warning informa il conducente nel caso in cui un veicolo o un ciclista si stia avvicinando da dietro quando si sta per aprire la portiera dell’auto. Grazie al sistema Hands-on Detect, l’auto è in grado di controllare se il conducente sta impugnando il volante in modo consistente o se non ha più il controllo del veicolo a causa di una potenziale emergenza sanitaria. In tal caso, l’Emergency Assist riesce a condurre il veicolo a uno stop in sicurezza.

Motori moderni con maggior efficienza e tecnologia mild-hybrid

Nuova ŠKODA OCTAVIA offre una nuova generazione di motori TDI e TSI con efficienza incrementata che, grazie anche all’aerodinamica significativamente migliorata, abbassa i consumi e le emissioni. In aggiunta ai motori diesel e benzina, sono disponibili motorizzazioni particolarmente eco-friendly a metano, plug-in hybrid e, per la prima volta in ŠKODA, motori con tecnologia mild-hybrid.

In abbinamento al cambio DSG a 7 rapporti, il tre cilindri 1.0 TSI da 110 CV e il quattro cilindri 1.5 TSI da 150 CV sono equipaggiati con motorino d’avviamento a 48-V comandato a cinghia e di una batteria da 48-V agli ioni di litio. Questo rende possibile la funzione di veleggio con il motore a combustione completamente spento, il recupero di energia in frenata e il supporto al motore termico con un boost elettrico. Allo stesso tempo, il motore riesce ad accendersi più silenziosamente e con minori vibrazioni. Entrambi i motori sono anche disponibili in combinazione con cambio manuale a 6 rapporti senza tecnologia mild-hybrid. Il cambio utilizzato sulla 1.5 TSI e sui motori diesel è stato completamente riprogettato ed è pensato per alti livelli di coppia. Il 2.0 TSI da 190 CV è disponibile solo con trazione integrale e cambio DSG a 7 rapporti. Tutti i motori benzina montano un filtro anti-particolato specifico

Plug-in Hybrid con due diverse varianti di potenza.

Dopo il lancio della prima ŠKODA plug-in hybrid, SUPERB iV, la Casa automobilistica boema propone questo tipo di alimentazione per la nuova OCTAVIA. Abbinato al motore 1.4 TSI a benzina, OCTAVIA iV monta un motore elettrico in due varianti di potenza. Il power train ibrido sarà proposto inizialmente con una potenza di sistema di 150 kW (204 CV), a cui si aggiungerà un’ulteriore versione con potenza di 180 kW (245 CV). Entrambe le varianti saranno proposte con cambio DSG di serie.

I motori Diesel EVO emettono fino all’80% in meno di ossido di azoto.

Per OCTAVIA, sono proposti tre motori 2.0 TDI con potenza che varia da 115 CV a 200 CV. In aggiunta al classico filtro anti- particolato, i motori sono dotati di un nuovo sviluppo nel trattamento dei gas di scarico SCR. Utilizzando il "twin dosing", AdBlue viene iniettato specificatamente davanti ai due convertitori catalitici SCR che sono posizionati uno dopo l'altro. Questo metodo, insieme all’uso del secondo convertitore catalitico, riduce le emissioni di ossido di azoto (NOx) di circa l'80% rispetto alla generazione precedente. Di conseguenza, i motori EVO forniscono i presupposti tecnici per soddisfare lo standard futuro sulle emissioni Euro 6d. Le varianti da 150 CV e 200 CV sono disponibili anche con trazione integrale.

G-TEC: variante a metano

ŠKODA offrirà la quarta generazione di OCTAVIA anche in versione G-TEC con propulsione a metano particolarmente ecologica che arriverà sul mercato nel corso del 2020. Rispetto ad un'auto alimentata a benzina, OCTAVIA G-TEC produce circa il 25% in meno di CO 2 , significativamente meno ossido di azoto (NOx) e nessun particolato carbonioso. Il 1.5 TSI da 130 CV è stato progettato per essere alimentato a gas naturale. La capacità totale dei tre serbatoi è di 17,7 kg. In caso di necessità, l'auto può sfruttare il serbatoio di benzina da 9 litri. OCTAVIA G-TEC berlina o Wagon è disponibile con cambio manuale a 6 rapporti o DSG a 7 rapporti.

Tre opzioni di assetto e Dynamic Chassis Control

Oltre all’assetto standard, ŠKODA offre altre due opzioni per OCTAVIA, una sospensione sportiva, più bassa di 15 mm e un telaio rialzato da terra di 15 mm in più. Il Dynamic Chassis Control - che regola costantemente le sospensioni e l’ammortizzazione, offre una gamma di profili diversi di Driving Mode Select –è proposto in opzione. Con il DCC, l'altezza da terra rimane invariata nei modelli plug-in hybrid, mentre tutte le altre varianti sono ribassate di 10 mm.

Simply Clever

Fedele alla filosofia Simply Clever, nuova OCTAVIA offre livelli di funzionalità ancora più elevati. Numerose soluzioni Simply Clever tipiche del Brand semplificano la mobilità quotidiana a bordo. Lo Sleep Package, per la prima volta disponibile su OCTAVIA, include due comodi poggiatesta con sostegno laterale per i posti posteriori e una coperta. Per la Wagon è disponibile sia un pacchetto con reti per un comodo utilizzo del bagagliaio sia un nuovo piano di carico retrattile. Una vasca portaoggetti posta sotto il bagagliaio offre ulteriore spazio. Le chiusure di sicurezza per le porte posteriori possono essere azionate elettronicamente e i passeggeri posteriori possono utilizzare le due specifiche tasche poste sugli schienali dei sedili anteriori per riporvi lo smartphone. Sono inoltre disponibili due prese USB-C nella parte anteriore e, come opzione, due nella parte posteriore. Un'altra porta USB-C può essere richiesta in opzione nella consolle superiore, nella zona dello specchietto retrovisore interno. Una caratteristica classica di ŠKODA è l'ombrello situato in un vano della portiera del conducente; ora, in questo scomparto, può trovare spazio anche una spazzola per rimuovere la neve, soluzione pensata per chi guida abitualmente in zone montane. L'imbuto integrato nel tappo del serbatoio dei tergicristalli, proposto su SCALA, è presente anche su OCTAVIA, mentre il gancio di traino a scomparsa, opzionale, può essere aperto elettricamente premendo il pulsante nel bagagliaio. L'auto è inoltre dotata di un nuovo e pratico sistema di rifornimento per AdBlue, che consente di utilizzare gli erogatori per camion.