Snam, Scania e DN Logistica: a tutto gas (LNG)

Snam, Scania e DN Logistica hanno presentato un progetto di mobilità sostenibile che prevede la progressiva conversione a gas naturale liquefatto (LNG) della flotta di camion di DN Logistica, fornitore di Snam specializzato nel trasporto dei tubi in acciaio su tutto il territorio nazionale. Le prime unità sono state consegnate da Scania: si tratta di motrici dotate di motore a gas naturale da 13 litri, con una coppia di 2.000 Nm e 410 cavalli, con autonomia fino a 1.100 km e a prestazioni paragonabili ad un motore a diesel di pari potenza. I mezzi a LNG garantiscono l’abbattimento delle emissioni di agenti inquinanti quali ossidi di azoto, particolato e monossido di carbonio e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

“La partnership con Scania e DN Logistica – ha condiviso Federico Ermoli, Chief Energy Transition Officer di Snam - rientra tra le numerose iniziative intraprese da Snam per dare ulteriore impulso alla mobilità sostenibile a gas naturale e biometano, che garantisce rispetto dell’ambiente, risparmio e prestazioni e nella quale l’Italia ha un ruolo leader in Europa”.

Il piano industriale Snam al 2023 prevede oltre 400 milioni di ulteriori investimenti nei nuovi business della transizione energetica, incluse le iniziative infrastrutturali per sviluppare la distribuzione e l’approvvigionamento di gas naturale compresso e gas naturale liquefatto per i trasporti, oltre che la filiera del biometano.

“Il costante sviluppo della rete di stazioni di rifornimento in Italia e il ridotto impatto ambientale - ha spiegato Franco Fenoglio, Presidente e Amministratore Delegato di Italscania - ha reso il gas naturale liquefatto una soluzione molto interessante per il trasporto di medio e lungo raggio. Sono sempre di più le aziende di trasporto e logistica che acquistano veicoli a LNG con importanti vantaggi, sia dal punto di vista ambientale che economico. Vantaggi che crescono ulteriormente con l’utilizzo di biometano”.

Luigi Nicosia, Titolare della DN Logistica, ha sottolineato l’importanza dal punto di vista dell’impatto ambientale, di scegliere l’LNG (gas naturale liquefatto). “DN Logistica, consapevole della crescente rilevanza degli impatti ambientali della logistica, ha messo in atto un processo di rinnovo del proprio parco veicolare con l’obiettivo di contribuire a ridurre la propria impronta ambientale. Guardando al futuro, abbiamo l’obiettivo di proseguire sulla strada della sostenibilità con un progetto che prevede diverse azioni, in particolare l’introduzione di nuovi veicoli a LNG, dando vita così ad un trasporto maggiormente efficiente e, al tempo stesso, puntando di più sull’intermodalità”.

Attualmente sono attivi in Italia ben 63 punti vendita (1/4 della rete UE), che riforniscono circa 2.250 veicoli industriali, di cui 1.041 immatricolati nel 2019 (+50% rispetto al 2018). Una crescita importante se consideriamo che il primo distributore LNG è stato aperto nel 2014 e che altri 42 sono al momento in progetto.

“Il prossimo passo - spiega Licia Balboni, Presidente di Federmetano - sarà trasformare l’LNG di origine fossile in bioLNG. In questo modo, oltre ad abbattere le emissioni di PM10 e di NOx, riusciremo anche a dare un importante contributo alla riduzione della CO2, il tutto incentivando la filiera corta e le eccellenze locali. È così che gli sforzi di chi, come DN Logistica, si adopera per garantire una migliore qualità di vita, saranno ancora più efficaci”.