Sparco sceglie il Monza Rally Show per svelare tutte le novità 2019

Sparco sceglie il palcoscenico del Monza rally Show per presentare la nuova collezione 2019 di tute di ultima generazione “Competition” al nuovo progetto di customizzazione “Infinity” per tutti i prodotti di abbigliamento racing, dai sedili QRT realizzati con la tecnologia aerospaziale fino alle cinture ultraleggere “Prime” e al sistema di telemetria “Trackmate”, SPARCO®. Nata da oltre 40 anni di esperienza al fianco dei campioni del motorsport, sarà svelata in anteprima al Monza Rally Show nella cornice dell’evento Back to the future. Dal 7 al 9 dicembre la Sala della Regione del Monza Eni Circuit si trasformerà in una vera e propria macchina del tempo che permetterà al pubblico di ammirare un’esposizione unica nel suo genere, in cui la multinazionale italiana avrà modo di esibire ciò che la contraddistingue da sempre: l’innovazione ed il progresso tecnologico nell’equipaggiamento di sicurezza racing.

In mostra, accanto alle foto storiche e ai primi sistemi di protezione e ai sedili firmati SPARCO®, anche una rassegna di 35 tute indossate dagli Anni Ottanta ad oggi da piloti che hanno fatto la Storia del Campionato del mondo di Rally come Juha Kankkunen, Carlos Sainz, Sébastien Loeb e Sébastien Ogier, in un percorso che parte dal passato, si snoda nel presente e sfreccia verso il futuro fino ad arrivare alle più recenti produzioni.

Per l'occasione saranno anche esposte la Lancia Delta Integrale Martini Racing di Miki Biasion, trionfatrice nel mondiale WRC 1988, una Delta S4 e - a sottolineare ancora una volta il filo conduttore dell'evento - non mancherà la Citroen C3 WRC con cui Sébastian Loeb ha dominato l’ultimo Rally di Catalunya ad ottobre.

Durante l’inaugurazione di Back to the future, Miki Biasion ha festeggiato insieme a SPARCO® il trentennale della vittoria del campionato del mondo Rally, mostrando personalmente al pubblico la tuta “Miki 30 e lode”, edizione celebrativa dell’originale tuta con livrea Martini Racing, che verrà prodotta in soli 30 esemplari numerati ed autografati. Sarà Harri Toivonen, invece, a svelare nuovamente agli appassionati la celeberrima tuta SPARCO® indossata dal fratello Henrinel Rally di Monte Carlo vinto nel 1986, pochi mesi prima della sua scomparsa.

Nello spazio SPARCO® dedicato ai prodotti della nuova collezione 2019 ci sarà anche una moderna Sim Racing zone, dove i visitatori avranno l’opportunità di calarsi nei panni di un vero pilota vivendo l’esperienza di guida su un simulatore all’avanguardia.