Debutta a Ginevra 2019 la nuova MAZDA CX 30

Al Salone Internazionale di Ginevra Mazda svela la nuova CX30, il nuovo SUV compatto, che si inserisce alla perfezione fra le sempre popolari CX-3 e CX-5, prosegue la nuova era del design Kodo e delle esclusive tecnologie Skyactiv che hanno debuttato con il lancio della nuova Mazda3 a fine 2018.

Il nuovo SUV offre eccellente comportamento su strada e le più recenti tecnologie di sicurezza, e soddisfa le esigenze dei clienti per abitabilità, ampiezza del vano di carico e bellezza delle proporzioni

Altro elemento saliente è la prima europea dell’edizione limitata 30th Anniversary Edition della due posti più venduta al mondo, la MX-5, proposta nella speciale tinta Racing Orange per la carrozzeria e con dettagli esclusivi in tutta la vettura.

Debutto europeo anche per la versione 2019 della CX-5, la Mazda più venduta in Europa. La CX-5 aggiornata si propone con una qualità più elevata e con un comportamento allineato con l’obiettivo Mazda di offrire al cliente l’esperienza migliore possibile in ogni aspetto delle vetture.

Con i prodotti di nuova generazione attualmente in fase di lancio, Mazda prevede di continuare a crescere nel corso del 2019.