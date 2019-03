89° Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra: ciak si parte

Apre oggi alla stampa 89° Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra l’evento automobilistico che tradizionalmene apre la stagione è pronto a ricevere i suoi visitatori con circa 150 premières e novità: dal 7 al 17 marzo si potranno ammirare dal vivo a Ginevra le ultime produzioni fra modelli di serie e concept cars di oltre 180 costruttori, con molti debutti dal continente asiatico. La fedeltà e l’affezione a questo tradizionale appuntamento è testimoniata dalla massiccia partecipazione di pubblico dello scorso anno, che ha superato le 660.000 presenze!

Saranno oltre 900 i modelli esposti e nelle giornate riservate alla Stampa e ai media, per le quali - com’è tradizione - si sono accreditati tutti i più importanti players mondiali e sono attese oltre 10.000 presenze, verranno tenute oltre 70 conferenze stampa

Come di regola, al Geneva International Motor Show non parteciperanno solo grandi Costruttori ma anche un importante numero di piccoli produttori, studi di design e prototipi e raffinatissimi carmakers di serie esclusive e limitate. Senza dimenticare il grande interesse che suscita l’area del Padiglione 7 con la selezione delle migliori attrezzature ed equipaggiamenti per le officine.

L’edizione 2019 si presenta con una superficie espositiva invariata e fa registrare, oltre ai marchi che erano assenti lo scorso anno (Opel, Infiniti, DS) la sola defezione di Ford. Volvo rinuncia ad un proprio stand, mentre Volvo Car Group sarà rappresentato dal suo marchio Polestar con uno stand dalla superficie maggiore.

A fronte della rinuncia di alcuni carmakers, sono ben 26 i nuovi marchi che debuttano nelle halles ginevrine, tra cui si segnalano massicciamente gli asiatici. È il caso della cinese Changan: il Direttore Generale André Hefti ha dichiarato «…sono molto soddisfatto della presenza di uno dei più grandi Costruttori cinesi sul parterre di Ginevra, perché ormai è chiaro a tutti che l’industria asiatica ha un potenziale enorme per il futuro».

Come nel 2018, anche quest’anno la presenza di veicoli spinti da alimentazioni alternative sarà importante e nuovamente sottolineata dalla campagna «co² ribassato», realizzata con l’Ufficio Federale per l’Energia (BFE), che promuove veicoli che non emettono più di 95 grammi/km di anidride carbonica e che, con la app "Salon Car Collector", si possono trovare molto facilmente.

Ancora una volta sarà presente il famoso costruttore di orologi e cronometri TAG Heuer con la sua speciale esposizione tradizionalmente legata al mondo delle corse e dello sport automobilstico.

Come raggiungere il Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra

Il Salone accoglierà il pubblico dal 7 al 17 marzo 2019, durante la settimana dalle ore 10 alle ore 20 e nei weekend dalle ore 9 alle ore 19. Durante i fine settimana l’affluenza è davvero molto elevata, quindi suggeriamo a chi ne abbia la possibilità di visitare il Salone dal lunedì al venerdì, fruendo anche di una riduzione del prezzo del biglietto per ingressi dopo le ore 16.00 (50% di sconto alle biglietterie e sui mezzi pubblici TPG, non cumulabile con altre offerte).I giorni ideali per la visita sono giovedì 7 marzo, lunedì 11 marzo e martedì 12 marzo 2019. Come sempre, la tranquillità dei visitatori e dei partecipanti viene al primo posto e tutte le misure sono state prese affinché la manifestazione si svolga nella più totale sicurezza.

Ticketing

Vendita biglietti online sulla pagina Web GIMS

www.ticketcorner.ch

www.ticketmaster.fr

www.fnac.ch oppure punti vendita FNAC in Francia : www.fnac.com oppure Fnac – Carrefour – Géant – Magasins U

Offerte combinate viaggio/biglietti di ingresso

Le offerte combinate SBB (Ferrovie Federali Svizzere) permettono di usufruire di speciali sconti per il viaggio e l‘ingresso al Salone. Le Ferrovie Federali Svizzere prevedono di integrare il normale servizio con treni supplementari da e per l’aeroporto di Ginevra (www.sbb.ch/gims.swiss). Il padiglione 7 è a soli tre minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e dall’aeroporto di Ginevra. (vendita biglietti online a partire dal 1° febbraio agli sportelli delle stazioni ed ai distributori automatici di biglietti). I mezzi pubblici ginevrini (TPG) aumentano le frequenze degli autobus tra il Palaexpo e il centro città (biglietti agli sportelli delle stazioni Cornavin, Rond-Point de Rive e Bachet-de-Pesay ed ai distributori automatici).

Pernottamento

Si raccomanda di prenotare l’hotel con largo anticipo. L’Ufficio del Turismo di Ginevra mette a disposizione offerte onnicomprensive a partire da CHF 64.-/persona. Questo prezzo comprende il pernottamento ed un biglietto d’ingresso al Salone www.geneve.com.

In auto

Chi dall’Italia raggiungerà il Salone in auto, passando dal Traforo del Gran San Bernardo, se presenterà un biglietto di sola andata, risalente a non più di 72 ore prima, insieme al biglietto d’ingresso al Salone, avrà diritto al biglietto di ritorno gratuito (www.letunnel.com). Durante i giorni infrasettimanali saranno disponibili circa 5.600 posti auto e durante i fine settimana addirittura 10.000 (informazioni sul traffico vengono trasmesse sulla frequenza radio RTS1 FM 91,2). In totale saranno disponibili, esclusivamente per i visitatori del Motor Show, 12 parcheggi nel raggio di 5 km intorno al Palexpo ; la tariffa fissa è di CHF 25 al giorno per auto e diverse navette consentiranno il collegamento diretto tra i parcheggi esterni e l’ingresso principale del Salone. Il sito www.e-covoiturage.ch permetterà inoltre di mettersi in contatto con altri visitatori per condividere il viaggio e aiutare l’ambiente riducendo l’inquinamento.

ORARI DI APERTURA

giorni infrasettimanali: h.10.00 – 20.00

sabato e domenica: h.09.00 – 19.00

PREZZI BIGLIETTI INGRESSO

Biglietti giornalieri per il Salone (validi per un ingresso):

Adulti CHF 16.-

Ragazzi (6 – 16 anni ) e pensionati CHF 9.-

Gruppi (iscrizione online per un minimo di 20 persone) : CHF 11.-/persona

Dalle ore 16.00 sconto del 50% su tutti i biglietti di ingresso acquistati alla biglietteria in loco. Non cumulabile con altre offerte.