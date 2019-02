Ginevra 2019, Citroen festeggia il centesimo compleanno

Al prossimo Salone di Ginevra 2019 Citroën festeggia, sul suo stand, 100 anni di audacia e di innovazione al servizio della libertà di movimento e di un’esperienza automobilistica popolare e conviviale.

PRIMA MONDIALE: AMI ONE CONCEPT – CITROËN LIBERA LA MOBILITÀ URBANA

A Ginevra Citroën presenta in prima mondiale Ami One Concept, la sua visione della mobilità urbana che risponde alle nuove esigenze dei clienti e alla sfida della transizione energetica. Oggetto unico, di tendenza e protettivo, ultra compatto, 100% elettrico, permette a due persone di spostarsi liberamente in città.

Ami one Concept pone il digitale al centro di una nuova esperienza di mobilità, più facile e senza pensieri. Accessibile a tutti (senza patente), adatta a ciascuno, (esperienza personalizzata da 5 minuti a 5 anni), con un’applicazione mobile dedicata, Ami One Concept è presentata in prima mondiale sullo stand Citroën, con un allestimento unico!

PRIMA MONDIALE: SPACETOURER THE CITROËNIST CONCEPT

Van moderno e di carattere, ispirato dal desiderio di libertà e di condivisione. Rappresenta un vero luogo di vita e di lavoro, per momenti di evasione senza limiti rimanendo sempre connessi. Il suo nome è un omaggio ai fan della Marca, dalla quale eredita tutto il DNA: una silhouette grafica e di carattere, una promessa di mobilità nel totale comfort. La libertà di movimento è ulteriormente ampliata dall’esclusivo modello di bici « Rider The Citroënist by Martone », studiata in collaborazione con Martone, che riprende i codici stilistici del concept.

TRE MODELLI ICONICI DELLA STORIA CITROËN

Per celebrare il suo centenario, Citroën espone 3 modelli iconici, rivisitati in chiave moderna: Type A, Traction e 2 CV. Ciascuno di loro presenta un’inedita lavorazione dei colori e dei materiali, in riferimento all’Edizione “Origins” presentata in prima mondiale sullo stand.

UNA GAMMA MODERNA, FORTE E COERENTE

Citroën espone una gamma rinnovata e dinamica, forte e coerente, come dimostrano i 6 importanti lanci realizzati dal 2016. Un rinnovamento che ha portato la Marca nel 2018 a realizzare un record di vendite in Europa degli ultimi 7 anni. Modelli che condividono un design raffinato e un comfort di riferimento, derivato dal programma Citroën Advanced Comfort®, presentati qui per la prima volta nell’edizione esclusiva Origins, che celebra il centenario.

Una gamma in cui spicca il Nuovo SUV C5 Aircross, che all’inizio del 2020 sarà il primo modello a proporre un’offerta Plug-In Hybrid PHEV nella gamma Citroën. La Marca prosegue quindi la sua offensiva prodotto con l’obiettivo di dotare ogni modello della sua gamma di una versione elettrificata entro il 2025.

UNO STAND PER IL CENTENARIO RIVOLTO VERSO IL FUTURO

Uno stand spettacolare, uno spazio da scoprire che associa design e comfort, dinamico, accogliente e digitale. Un luogo da vivere dall’architettura unica che sarà animato più volte al giorno dalla performance “The Place to C” e trasformato in un palcoscenico per Ami One Concept, che potrà spostarsi liberamente sullo stand. Uno stand che accoglie il visitatore nell’universo Citroën di oggi, «La Maison Citroën», a quello di domani, «Le Comptoir Ami One», uno spazio che propone un’esperienza cliente digitale unica, un vero “distributore automatico” di mobilità facile e intuitiva, dalla presentazione fino alla consegna del veicolo.