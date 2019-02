Ginevra 2019, Citroen presenta Ami One Concept 100% elettrico

Al Salone di Ginevra 2019 Citroen si reinventa, e rivela in anteprima il suo approccio disinvolto alla mobilità urbana. Così come la 2CV aveva garantito libertà di movimento a tutti nelle campagne, Ami One Concept rende accessibile a tutti la mobilità urbana con il suo carattere unico e popolare, offrendo una nuova esperienza automobilistica!

Con Ami One Concept oggetto di mobilità urbana unico, nuovo ambito esplorato da Citroën nella sua fase di transizione energetica, la Marca vuole rendere libera la mobilità individuale in città. Citroën considera Ami One Concept un’alternativa al trasporto pubblico (bus, tram, metro) e agli altri mezzi di trasporto individuale su 2 ruote (bici, scooter o monopattino). Ami One Concept, concept 2 posti ultra compatta (2,50 m), che permette ai suoi occupanti di spostarsi con grande agilità in città, suggerisce robustezza grazie alla sua morfologia. Il suo abitacolo chiuso è protetto dalle intemperie, ad esempio. La sua struttura e il suo design, entrambi fortemente ispirati dalla funzione e dall’utilizzo, permettono di esplorare una nuova esperienza di guida. Accessibile a tutti a partire dai 16 anni (media nei Paesi europei, in base alla legge in vigore) Ami One Concept è pensato per una clientela urbana che possiede o meno la patente di guida e che condivide con la Marca la passione per la libertà di movimento.

Ami One Concept, oggetto connesso studiato per offrire maggiore libertà d’uso, va ancora oltre e propone nuove abitudini di consumo. Citroën facilita l’accesso alla mobilità per i suoi clienti e propone un universo digitale fatto di diverse formule di car sharing o di noleggio. L’obiettivo è quello di soddisfare tutte le esigenze di spostamento dei clienti rispondendo alle loro diverse necessità di utilizzo (occasionale o regolare, con la famiglia o con gli amici, individuale o condiviso), in totale serenità. Questo dispositivo si adatta all’utilizzatore e propone azioni rapide per avere a disposizione questo oggetto di mobilità urbana a partire da un minimo di 5 minuti e modularne l'utilizzo fino a diverse ore, senza impegno e tutto compreso. L’offerta di car sharing o di noleggio, personalizzabile secondo le necessità di mobilità di ognuno, può soddisfare esigenze di 5 minuti, 5 ore, 5 giorni, ma anche necessità più prolungate, con offerte di noleggio per 5 mesi o Noleggio a Lungo Termine fino a 5 anni.

Oggetto di mobilità urbana 100% connessa, Ami One Concept pone lo Smartphone al centro dell’interfaccia uomo- macchina, e rende la guida intuitiva e serena. L’accesso a bordo di Ami One Concept si effettua con lo Smartphone. Si apre (e si chiude) leggendo il QR CODE presente sulla base in alluminio delle maniglie delle porte. Dopo essersi seduto, il conducente viene invitato a posizionare il telefono di fronte a lui, nell’apposito alloggiamento. Dopo aver appoggiato lo Smartphone in questa zona di ricarica wireless a induzione, può cominciare l’interazione tra la Ami One Concept e l’utilizzatore. Secondo l’applicazione avviata, l’animazione appare sotto forma di pop up, proiettata su un visore trasparente nel campo visivo del conducente, come con il sistema Head up display. Le funzioni possono essere di tipo avanzato, come l’infotainment o la navigazione, recentemente inseriti nel contenuto di guida regolamentare e nell’esperienza di guida. L’interfaccia uomo-macchina di Ami One Concept è studiata come un assistente personale, per un’interazione ottimizzata con il conducente. L’interfaccia prevede 2 tasti sul volante: un comando vocale per chiamare l’assistente e un menu a scorrimento per navigare da un’applicazione all’altra.

Il quadro strumenti, semplice ed essenziale, composto da un display da 5’’, visualizza le informazioni utili (velocità, indicatori di direzione, ...). La grafica dello schermo richiama i tocchi colorati dei rivestimenti interni (Orange Mécanique e Out of the Blue) con due caratteri specifici: uno più naturale mentre il secondo più tecnologico richiama le forme squadrate di Ami One Concept o gli storici “chevron”, usati in particolare per il tachimetro. L’interfaccia grafica umanizzata evoca due occhi stilizzati, con l’intento di trasmettere le emozioni e instaurare un dialogo privilegiato con l'utilizzatore. Alla destra dell’unità di guida (Drive-Pod), un cilindro riunisce il pulsante di avviamento, il tasto warning, il selettore del cambio automatico e una cassa acustica Bluetooth con regolazione del volume.

CARATTERISTICHE TECNICHE Ami One Concept

Lunghezza: 2,50 m

Larghezza: 1,50 m

Altezza: 1,50 m

Diametro di sterzata: 8 m

Peso: 425 kg