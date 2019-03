Ginevra 2019, Citroën presenta SpaceTourer The Citroënist Concept

Al Salone di Ginevra 2019 Citroën presenta in prima mondiale SpaceTourer The Citroënist Concept, un van moderno e dalla forte personalità, ispirato dal desiderio di libertà e di condivisione. Rappresenta uno spazio in cui vivere e lavorare, per momenti di evasione senza limiti, restando sempre connessi.

Compatto all’esterno (lunghezza: 4,95 m, larghezza: 1,92 m, altezza: 1,99 m), SpaceTourer The Citroënist Concept è molto maneggevole ed è il mezzo ideale che ti accompagna ovunque, nella vita di tutti i giorni e nel tempo libero. Due porte laterali scorrevoli elettriche e il lunotto posteriore apribile consentono grande libertà di movimento, inoltre l’altezza ridotta permette di entrare in tutti i parcheggi. Il camping car SpaceTourer The Citroënist Concept, destinato a tutti coloro che cercano evasione e amano gli strumenti moderni e connessi, offre tra l’altro un posto di guida che riprende tutte le qualità del modello di serie: comfort derivato dal programma Citroën Advanced Comfort®, spaziosità a bordo, le più recenti tecnologie di aiuto alla guida e di connettività, come ad esempio: l’Head up Display a colori, l’Active Safety Brake, il sistema di navigazione Citroën Connect Nav, il Mirror Screen…

Robusto e pratico, SpaceTourer The Citroënist Concept offre un’esperienza di guida nelle migliori condizioni di comfort e di sicurezza, in città o fuori porta! A suo agio anche nell’uso più intensivo, può contare sull’altezza dal suolo rialzata e sulla trasmissione integrale, realizzata dal partner Automobiles Dangel. La trasmissione integrale disinseribile, sinonimo di grande libertà, migliora la sicurezza e permette di uscire dai sentieri battuti, in qualunque stagione e indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, mantenendo inalterato il comfort, la tenuta di strada e le prestazioni di SpaceTourer. La motorizzazione BlueHDi 150 S&S offre potenza e versatilità in qualunque momento.

SpaceTourer The Citroënist Concept è totalmente allestito per vivere il quotidiano in libertà rimanendo sempre connessi. Sulla base di un allestimento realizzato da Pössl, 1° costruttore europeo di furgoni allestiti come camping car, SpaceTourer diventa un vero camping car in grado di trasportare fino a 4 persone verso l’avventura. La loro disposizione è studiata per aumentare lo spazio e il comfort, con due sedili anteriori e due posteriori, posizionati nella fila 2 e 3, sul lato destro.

SpaceTourer The Citroënist Concept invita a viaggiare, con i numerosi allestimenti funzionali che permettono di ottimizzare lo spazio a bordo, e diventa quindi un van multifunzione in cui vivere e lavorare comodamente e senza pensieri.

Si distingue per la trasformazione Campster by Pössl, con tetto rialzabile . Realizzato in tessuto grigio, integra una grande zanzariera in tela traforata e contiene al suo interno una zona per dormire. In configurazione “notte”, in questa zona specifica posta sopra all’abitacolo, possono dormire due persone . Di giorno invece, per ottenere maggiore comodità, il tetto libera spazio in altezza e permette di stare in piedi.

Su SpaceTourer The Citroënist Concept si può anche lavorare, grazie a un mobiletto multimediale pratico e modulabile, che integra un piano di lavoro e uno schermo TV a scomparsa . Inoltre, per la condivisione dei contenuti, sono disponibili componenti di connettività come Click&Share. Una progettazione che offre agli occupanti la possibilità di leggere le mappe stradali, preparare i propri percorsi o guardare video o foto, nel comfort più assoluto. I sedili anteriori girevoli creano uno spazio estremamente conviviale attorno al tavolo e allo schermo.

Gli allestimenti interni, funzionali e studiati nei minimi dettagli, rivestiti con un materiale Grigio Wengé, celano numerosi altri vani di contenimento facili da usare per vivere in totale comfort. I vani sono chiusi e distribuiti vicino ai sedili, alla zona per dormire e al bagagliaio, per riporre i propri oggetti al riparo da sguardi indiscreti.

Per potenziare le sue caratteristiche di concept dal design funzionale, SpaceTourer The Citroënist Concept adotta un raffinato abbinamento cromatico bianco e nero che dona un’armonia globale.

I designer Colori &Materiali hanno lavorato su un trattamento esterno bicolore. Un motivo specifico e vetri laterali oscurati per la parte superiore, un bianco luminoso per la parte inferiore. La linea di luce orizzontale del veicolo è sottolineata da un profilo Rosso. Sulla porta anteriore, SpaceTourer The Citroënist Concept mostra la personalizzazione “The Citroënist Est.1919”, mentre sul lato del conducente un porta stendardo valorizza la doppia bandierina con il logo «The C» e il double Chevron. I cerchi in alluminio a 5 razze da 17’’ diamantati di SpaceTourer The Citroënist Concept mettono in evidenza il suo lato avventuroso; gli pneumatici presentano, sul loro fianco, strisce di colore bianco e personalizzazioni puntinate di colore rosso “Martone”.

Citroën garantisce la stessa coerenza di stile anche nell’abitacolo. I sedili sono caratterizzati da una decorazione orizzontale bicolore che accentua la sensazione di spazio a bordo. La parte principale dei sedili è rivestita di un elegante e confortevole tessuto effetto matelassé grigio chiaro. Le impunture rosse sul sedile e la striscia rossa sullo schienale richiamano il profilo della carrozzeria esterna. Anche il posto di guida è trattato in modo specifico. La plancia e i pannelli delle portiere rinforzano le caratteristiche identitarie di questo concept. Delle cinghiette rosse richiamano il mondo dei viaggi, un rivestimento grigio morbido al tatto riveste la plancia lato passeggero. Sul lato del conducente, l’inserto sul volante richiama il nome del concept “The Citroënist”.

SpaceTourer The Citroënist Concept, progettato per una mobilità senza limiti, nelle gite fuori porta o in centro città, vuole rendere ancora più facile la vita degli automobilisti. Veicolo emblematico, progettato e allestito per la mobilità e il tempo libero, è abbinato a un modello di bici di grande tendenza, funzionale e confortevole, nato dalla competenza tecnica di un partner sostenitore della “mobilità chic”: Martone.

La scelta di lavorare insieme per SpaceTourer è nata in modo del tutto naturale per due Marche appassionate di design e di mobilità. SpaceTourer offre maneggevolezza, prestazioni su strada e tecnologie utili, e beneficia di tutto il savoir-faire di Citroën per design, spazio a bordo e comfort. La Marca Martone ha messo tutta la sua competenza nel progetto, aggiungendo una bici molto esclusiva: “Rider The Citroënist by Martone”.

Questa bici dal design audace riprende i codici stilistici del concept. Facilmente riconoscibile per la sua catena rossa, nasce dalla collaborazione con l’azienda legata al mondo della moda e del design. Progettato come un oggetto di mobilità sostenibile, confortevole ed elegante, riprende i colori del concept: il bianco (per telaio, sella e manubrio) e il nero (per le ruote). Questa bici, estetica e pratica esattamente come Citroën SpaceTourer, è l’accessorio perfetto, per l’automobilista alla ricerca di una mobilità personalizzata, oltre che piacevole. Per poter trasportare due modelli di bici presentati con il concept, SpaceTourer The Citroënist Concept prevede al suo interno una doppia rotaia posizionata sul fondo, tra il mobiletto multimediale e i sedili posteriori.

Con la bici “Rider The Citroënist by Martone”, destinata alla vita di tutti i giorni e al tempo libero, Citroën supera la semplice idea di concept. Il pubblico potrà infatti ordinare questo nuovo equipaggiamento, sinonimo di mobilità, sin all’apertura del Salone di Ginevra, direttamente sullo stand o nella boutique on line www.lifestyle.citroen.com , al prezzo di 950 euro/1000 CHF (IVA inclusa, consegna esclusa).

Citroën ha creato anche una linea di prodotti derivati “The Citroënist”, disponibili nella Boutique sullo stand così come nella boutique on line. Una collezione di oggetti con il logo «The C» per la vita di tutti i giorni, che richiamano l’abbinamento cromatico bianco/nero di SpaceTourer The Citroënist Concept: un mug, un bloc notes, una penna e una chiavetta USB. Per affrontare le temperature invernali, Citroën propone anche un elegante piumino a maniche lunghe, creato insieme alla società Back To Alaska.