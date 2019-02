Ginevra 2019, debutta la nuova Peugeot 208 anche 100% elettrica

PEUGEOT sceglie la paserella mondiale del prossimo Salone di Ginevra per presentare la nuova Peugeot 208. La commercializzazione inizierà in Italia in autunno 2019, ma potrà essere prenotata on-line (sia in versione termica che elettrica) dai primi giorni di Marzo attraverso un portale dedicato. La vettura francese adotta uno stile esterno molto personale e che trasmette qualità, permettendo di rinunciare ad elementi cromati per impreziosirla: è la forza di un design distintivo e di proporzioni molto equilibrate. Nuova 208 si inserisce perfettamente nel nuovo corso stilistico della Casa che contribuisce a elevare il posizionamento del Marchio nel mercato. Più lunga, più larga e più bassa dell’attuale, questa nuova generazione adotta uno stile distintivo che evoca sportività, con le sue linee tese e pulite. Le fiancate allargate e le nervature presenti sulla carrozzeria le conferiscono una decisa personalità. Sottile equilibrio fra linee muscolose ed eleganti.

Di profilo, si fa notare per l’arretramento del parabrezza che permette di estendere maggiormente il cofano, più lungo che in precedenza. Indice del suo dinamismo, il vetro laterale posteriore è molto inclinato e perfettamente allineato al passaruota posteriore. Nelle versioni GT Line e GT, i passaruota sono completati da profili passaruota nero lucido: la silhouette si affina e il diametro delle ruote riempie perfettamente i passaruota. In queste versioni al vertice della gamma, i cerchi in lega da 17 pollici sono arricchiti da inserti specifici: un guadagno sull’aerodinamica e sulle masse non sospese (3,6 kg di risparmio in totale).

Riconoscibile al primo sguardo, il frontale declina abilmente la nuova firma luminosa introdotta dall’ammiraglia 508; la firma luminosa a 3 artigli nei proiettori Full LED (disponibili in base alle versioni) la rende immediatamente riconoscibile. Il paraurti anteriore è disegnato con un’unica linea e ingloba la calandra ad elemento unico. Quest’ultima è perfettamente integrata e reca al centro il Leone, monogramma del marchio. In linea con lo stile dei SUV 3008 / 5008 e della nuova ammiraglia 508, il posteriore di Nuova 208 è caratterizzato da una fascia nera che attraversa lungo tutta la larghezza il portellone posteriore e collega i gruppi ottici a tre artigli (accesi in tutte le condizioni di guida). Il disegno è preciso, le forme sono tese. Il diffusore posteriore è disponibile anche con la finitura nero lucido e, in base alla motorizzazione, viene arricchito da terminali di scarico cromati.

All’interno, ispirata alla concept-car Fractal, porta al debutto un i-Cockpit inedito e di nuova generazione, vera rivoluzione e firma distintiva del brand che ha conquistato più di 5 milioni di automobilisti. Si declina su tre livelli come negli altri modelli della gamma, per una perfetta ergonomia del posto di guida. Gli occhi: le informazioni sono tutte sott’occhio, posizionate perfettamente nel campo visivo del conducente. Disponibile in funzione del livello di allestimento, il quadro strumenti dell’i-Cockpit 3D presenta le informazioni su due livelli di lettura. Il quadro strumenti digitale rialzato ora in 3D riporta le informazioni come in un ologramma. Queste indicazioni sono dinamiche, si avvicinano allo sguardo del guidatore in funzione del loro grado di importanza o di urgenza, permettendo un concreto vantaggio in termini di reattività alla lettura.

Nella zona centrale, sopra i toggle switches (tasti stile “pianoforte”), il touchscreen è disponibile nella misura da 5, 7 o 10 pollici in base al livello di allestimento o alle opzioni scelte e permette di gestire le principali funzioni dell’auto. Le mani: i materiali sono gradevoli al tatto, l’assemblaggio è estremamente accurato, i comandi tattili o fisici sono posizionati proprio dove li si vorrebbero. Sin dal livello di allestimento Active, la plancia è imbottita e nella parte centrale presenta un elemento decorativo simile al carbonio, ma morbido al tatto. Il volante compatto è derivato dalle Peugeot di segmento superiore. Il comando del cambio automatico EAT8 (Shift & Park by wire) è intuitivo ed ergonomico, oltre che piacevole da azionare. I paddles al volante permettono di cambiare, se necessario, i rapporti manualmente, senza però perdere la funzione automatica del cambio. Detto ciò, il rapporto con l’utilizzo dell’automobile è in profonda evoluzione e la transizione energetica è una reale opportunità; la nuova 208 viene proposta, sin dal lancio, con tre diverse alimentazioni: elettrica, benzina o Diesel. La scelta del modello non limita più nella scelta dell’alimentazione e, quindi, il suo utilizzo.