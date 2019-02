Ginevra 2019, in passerella il Concept 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED

La Casa del Leone presenta in anteprima mondiale al Salone di Ginevra 2019 l’entusiasmante Concept 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED, un prototipo che prefigura questa nuova linea di modelli.

PEUGEOT è nota per le eccellenti prestazioni con le sue versioni GT o GTi di oggi e con le versioni HYBRID e HYBRID4 di domani. Il Concept 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED alza ancor più l’asticella. Prefigura lo sviluppo di una nuova linea di modelli elettrificati ad alte prestazioni.

Con questa strategia, PEUGEOT dimostra che l’elettrico è fonte di nuove performances intelligenti, che associano grandi prestazioni ma anche alta efficienza. Lo sviluppo di questa linea è affidato a PEUGEOT SPORT, divisione che ha sempre realizzato le versioni più sportive della gamma del Leone.

PEUGEOT SPORT è nota per le competizioni internazionali ad alto livello, soprattutto con le 908 e le 3008 DKR vincitrici, rispettivamente, della 24 Ore di Le Mans e della Dakar ma, anche, per le competizioni Clienti con le 208 R2B e le 308 Racing-Cup e 308 TCR.

Questo know-how è visibile anche sulle strade di tutti i giorni perché PEUGEOT SPORT ha curato lo sviluppo di PEUGEOT RCZ-R (nata nel 2013), 208 GTi 30th (2014) e 308 GTi by PEUGEOT SPORT (2015).

Per questa concept-car, PEUGEOT SPORT ha attinto all’esperienza acquisita con due prototipi elettrificati che erano già dei precursori:

l’ultra-efficiente 208 HYbrid FE (2013) che garantiva prestazioni a livello di una GTi ma con emissioni e consumi inferiori a quelli del motore termico più piccolo disponibile in gamma a quell’epoca. Le numerose ottimizzazioni permettevano di raggiungere i 46g di CO 2 /km senza però rinunciare alle prestazioni, come testimoniato da uno 0 - 100 km/h coperto in appena 8 secondi.

la 308 R HYbrid Concept (2015) rivendicava invece prestazioni assolute: potenza complessiva di 500 CV, 730Nm di coppia massima e uno 0 - 100km/h in 4 secondi netti.

Il Concept 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED capitalizza tutte queste esperienze facendo anche ricorso agli ultimi progressi tecnologici, il tutto per offrire prestazioni efficienti e un dinamismo senza pari.

Questa concept-car definisce un nuovo piano nell’ambito della sportività e pone anche le basi per una nuova espressione stilistica di quelle che saranno le performance garantite da modelli elettrificati realizzati da PEUGEOT SPORT.

L’aerodinamica è stata studiata in una nuova dimensione che ha dato luogo a risultati stilistici sorprendenti e sofisticati:

utilizzando la tecnologia della stampa 3D, la calandra presenta una forma affilata con listelli pronti a cesellare l’aria. Il loro posizionamento non lascia nulla al caso e permette di orientare il flusso dell’aria direttamente verso il radiatore, per ottimizzarne il rendimento

il fascione paracolpi anteriore ha una forma più affilata e include grandi deflettori per raffreddare meglio la meccanica

alcuni flap ai lati del fascione paracolpi e nelle parti inferiori della carrozzeria orientano meglio i flussi d’aria attorno all’auto per ridurne la resistenza aerodinamica

due flap rastremati e ubicati nella zona solitamente riservata ai monogrammi delle versioni GT-Line e GT, sono stati posizionati sul terzo montante posteriore allo scopo di ottimizzare i flussi d’aria

posteriormente si è deciso di non adottare un antiestetico spoiler perché avrebbe rovinato l’equilibrio e la purezza del disegno originale

È stato invece adottato un diffusore che rafforza l’aspetto muscoloso della coda

Lo stile della carrozzeria è esaltato dal colore adottato, il “Grigio Selenio”, una tinta speciale di questa concept-car che varia a seconda della luce, grazie ad alcune particelle madreperlate contenute nel pigmento.

Per creare un contrasto, gli inserti “Kryptonite” conferiscono una nota di colore energizzante che sancisce definitivamente l’appartenenza di questa concept-car alla nuova linea sportiva di veicoli “elettrificati”.

I nuovi cerchi in alluminio da 20’’, oltre ad avere uno stile ancor più dinamico, assicurano un miglior raffreddamento dei freni, perché convogliano l’aria sui dischi. Le rifiniture intarsiate dei cerchi abbinano i colori Nero Onice e Grigio Selenio con una connotazione sportiva ed elegante al tempo stesso. I bulloni ruota sono occultati alla vista da una stella in tinta che esprime un’inedita attenzione per il dettaglio. I cerchi lasciano intravedere pinze dei freni firmate PEUGEOT SPORT ENGINEERED, evidenziate della tinta Kryptonite.

Per conferire un carattere più deciso, le parti cromate, presenti sull’auto in origine, sono ora di colore nero lucido e l’emblematico Leone e i monogrammi hanno lo stesso trattamento anodizzato visto sulla recente PEUGEOT e-Legend Concept.

Simbolo di chiara sportività, i retrovisori sfoggiano gusci in fibra di carbonio.

Gli ingegneri di PEUGEOT SPORT hanno combinato tre motori (il benzina PureTech 200, un motore elettrico da 110 CV sull’anteriore e un altro elettrico da ben 200 CV sull’asse posteriore), due fonti di energia e quattro ruote motrici per garantire accelerazioni e riprese straordinarie, grazie anche ad una coppia massima di ben 500 Nm. Queste caratteristiche posizionano il Concept 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED al livello di un veicolo convenzionale dotato di 400 CV:

0 - 100km/h: 4.3 s

400 m partenza da fermo: 12.5 s

1000 m con partenza da fermo: 23.2 s

80-120km/h: 2.5 s

80-180 km/h: 9.3 s

Velocità massima: 250 km/h

A queste prestazioni fanno da contraltare emissioni di CO 2 incredibilmente contenute, appena 49g/km (WLTP).

L’impianto frenante è stato adeguato al livello delle prestazioni offerte e prevede dischi anteriori ventilati da ben 380 mm. Montati su una campana in alluminio, sono dotati di pinze a quattro pistoncini (di 38 e 41 mm di diametro) che si muovono all’interno di una pinza fissa.

L’eccellente telaio della nuova PEUGEOT 508 è dotato di regolazioni specifiche (assetto ribassato, nuove leggi di ammortizzazione e carreggiate allargate di 24 mm nell’anteriore e di 12 mm nel posteriore) oltre che di uno sterzo ancora più preciso, per una maggiore efficacia e un piacere di guida ancor più elevato.

I pneumatici di un veicolo a così alte prestazioni non potevano essere da meno e, quindi, il Concept 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED adotta pneumatici Michelin Pilot Sport 4S nella misura 245/35 R20, ideali per mettere a terra le straordinarie prestazioni di cui è capace l’auto.

Perfettamente inserito nella filosofia di questa nuova linea di prodotti elettrificati ad alte prestazioni, il Concept 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED apre ad un nuovo mondo di esperienze di guida.

Le prestazioni senza compromessi si coniugano ai vantaggi dell’ibrido plug-in. La batteria da 11,8 kWh, infatti, permette di viaggiare in modalità 100% elettrica fino a 50km (secondo il nuovo ciclo di omologazione WLTP).

In modalità Sport e fino a 190 km/h, tutti e tre i motori contribuiscono in maniera super efficiente a garantire le performance di cui è capace l’auto, con riprese impressionanti in tutte le situazioni.

Un piacere di guida davvero appagante, ma con emissioni di CO 2 incredibilmente contenute.

Il PEUGEOT i-Cockpit® è più che mai al servizio delle prestazioni e di un’esperienza di guida intuitiva: il volante compatto esalta l’agilità mentre l’head-up digital display permette al conducente di avere una visione molto nitida della strada facendolo rimanere concentrato al 100% sulla guida.

I nuovi sedili, dotati di sistema di contenimento “comfort-fit”, sono rivestiti in pelle e Alcantara® con impunture a vista colore Kryptonite e Nero Onice. Ogni parte dell’abitacolo è rivestita di Alcantara®, compresi il tetto ed i montanti.

Le mani del conducente si posizionano su un volante appiattito sia inferiormente che superiormente, ma ora rivestito in Alcantara® ed abbinato a inserti in fibra di carbonio. La parte inferiore è completata da un inserto che riprende i 3 tratti PEUGEOT SPORT ENGINEERED e le impunture a vista alternano i colori Kryptonite e Nero Onice. Anche il selettore del cambio, promessa di una nuova esperienza sensoriale e visiva, prevede un inserto dello stesso materiale del volante, l’Alcantara®.

I pannelli interni delle porte, anch’essi rivestiti da questo nobile materiale, sono traforati e lasciano intravedere gli alveoli color Kryptonite che sfumano sino a formare una fascia uniforme sulla plancia, anch’essa caratterizzata dalle impunture a vista Kryptonite nella parte alta. La consolle centrale, invece, si riveste di fibra di carbonio e il tutto è espressione di un’elegante sportività.

L’esperienza immersiva è assicurata dal design specifico, del touchscreen HD capacitivo da 10 pollici, al 100% in colore Kryptonite, e dall’head-up display da 12,3 pollici di fronte al guidatore.

Non è stato trascurato nessun dettaglio: ritroviamo un sottile tocco color Kryptonite persino all’interno delle maniglie delle porte.