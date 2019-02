“Honda e-Prototype”, debutta al Salone dell'Auto di Ginevra

Honda sceglie la passerella mondiale del Salone dell'Auto di Ginevra per il deubbo di e-Prototype, il nuovo veicolo elettrico urbano della Casa nipponica. Questo nuovo modello è stato sviluppato a partire dall’acclamato Urban EV Concept del 2017 ed è parte essenziale della strategia europea sull’elettrificazione di Honda.

Progettato per rispondere alle esigenze di uno stile di vita contemporaneo, Honda

e-Prototype unisce un design unico, funzionalità avanzate e una esperienza di guida coinvolgente. Un’auto capace di offrire soluzioni di guida perfette per l’ambiente urbano.

Design esterno semplice e distintivo

Honda e-Prototype è stato sviluppato a partire dalla funzionalità e dal design, semplice e allo stesso tempo unico. I profili regolari si slanciano a partire dal cofano per arrivare al parabrezza panoramico, creando così una superficie continua che prosegue oltre i sedili anteriori. I montanti anteriori lineari si fondono perfettamente con la superficie vetrata per offrire un’esperienza di viaggio confortevole e di classe, migliorando ulteriormente l’aerodinamicità.

Tra gli elementi di design che evidenziano il carattere semplice ed essenziale, vi sono le maniglie delle portiere “estraibili” e le videocamere compatte in sostituzione dei tradizionali specchietti retrovisori laterali: caratteristiche distintive per un veicolo di questa categoria. L’avanzata porta per la ricarica, integrata al centro del cofano, è facile da usare da entrambi i lati e le luci LED visibili attraverso il vetro accolgono a bordo il conducente informandolo del livello di ricarica della batteria.

I pannelli neri, dall’esclusivo profilo concavo sui profili anteriori e posteriori, caratterizzano in modo marcato il design. L'estrema attenzione con cui sono stati rifiniti i gruppi ottici valorizza il design semplice ed essenziale delineando il “volto umano” di Honda e-Prototype.

Sotto la “pelle” degli esterni, si trova il cuore di Honda e-Prototype: la nuova piattaforma EV, che permette di avere proporzioni estremamente compatte; mentre il passo relativamente lungo, il largo asse e le sporgenze contenute, offrono una manovrabilità eccezionale in città oltre ad una guida piacevolmente dinamica. L’assetto basso e atletico, enfatizzato da ampi passaruota per alloggiare i larghi pneumatici, accentua il carattere sportivo ed il look atletico degli esterni.

Interni sofisticati dotati di tecnologie avanzate

Al suo interno, un abitacolo spazioso dal look minimalista crea un ambiente rilassante. Gli occupanti rivivono la sensazione di un salotto, anche grazie all’uso di rivestimenti in melange e ulteriori materiali piacevoli al tatto, gli stessi che spesso arredano le nostre case. Il senso di spaziosità è migliorato dal pavimento piatto calpestabile, sia per i passeggeri anteriori che posteriori.

Per offrire agli occupanti la possibilità di rimanere sempre connessi, il doppio schermo orizzontale personalizzabile vanta una serie di applicazioni e servizi di Infotainment intelligenti. La sofisticata interfaccia High-End, progettata per offrire la massima utilità, trasforma l’auto da semplice mezzo di trasporto a sistema completamente integrato con la moderna vita di tutti i giorni.

Comandi digitali di nuova generazione offrono una facile navigazione del menu multi tasking e permettono di regolare in modo intuitivo i livelli di comfort interni e i servizi di Infotainment. Alle estremità del cruscotto, in posizione ergonomica per garantire al conducente una piacevole sensazione di guida e una visuale naturale, si trovano due schermi in cui vengono proiettate le immagini riprese dal sistema di videocamere posto alle spalle dell’auto. Honda e-Prototype è infine provvisto di videocamera digitale posteriore per ampliare il campo visivo del conducente.

Sportivo ed efficiente per gli spostamenti in città

La prima vettura Honda compatta su piattaforma EV dedicata, offre un mix perfetto di efficienza, prestazioni e funzionalità studiato ad hoc per i contesti urbani. Honda e-Prototype offrirà un’autonomia di oltre 200 km e una funzione di “ricarica veloce” dell’80% della batteria in 30 minuti, rendendo la vettura ideale per gli spostamenti di tutti i giorni. Su strada, le dinamiche di guida permettono un’esperienza divertente e coinvolgente, con un motore elettrico potente che spinge le ruote posteriori per prestazioni di nuova generazione.

Honda e-Prototype sarà presentata il 5 marzo al Salone dell’automobile di Ginevra. La produzione del veicolo elettrico compatto di Honda inizierà nella seconda metà dell’anno.