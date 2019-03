Quadro Vehicles sceglie Ginevra per il debutto di eQooder

Quadro Vehicles sceglie la passerella del Salone dell’Auto di Ginevra per presentare la sua nuova missione proiettata al futuro “Advanced Mobility Solutions”. Questo dimostra come l’azienda abbia deciso di estendere il proprio concetto di mobilità, attraverso la creazione di applicazioni avanzate e prodotti esclusivi: passando dalle automobili, ai quadricicli, dalle microcar, allo scooter e alla bicicletta

L’eQooder è stato sviluppato interamente da Quadro Vehicles e utilizza la tecnologia motoristica elettrica californiana powertrain di Zero Motorcycles, azienda leader che progetta e costruisce componenti elettriche da oltre 12 anni. Il risultato della ricerca di Zero è un sistema di trasmissione potente e duraturo che Quadro Vehicles ha scelto per il loro primo elettrico.

Una collaborazione che unisce la tecnologia Silicon Valley alla produzione dell’azienda svizzera volta a portare sul mercato un veicolo a quattro ruote completamente elettrico, che rispetta gli standard di accessibilità, prestazioni e sicurezza.

Il veicolo sarà inizialmente prodotto in Europa (una novità) e in Asia. È caratterizzato da quattro ruote e garantisce zero emissioni, ma questo non significa che è solo la versione ecologica di Qooder: al contrario, è potente e sportivo con un assetto aggressivo.

I vantaggi per chi si mette alla guida di un eQooder non sono solo le zero emissioni, che consentono di entrare nel centro storico delle città nonostante le zone a traffico limitato, ma soprattutto le prestazioni dinamiche su strada.

“Grazie alla sua velocità, potenza e alla rata all inclusive ‘gas and wash’ di € 250, eQooder ha l’ambizione di voler rendere accessibile il mondo ZEV (Zero Emissions Vehicles) alle persone che fanno commuting nelle metropolitane”. Spiega Gagliardo durante la conferenza stampa di presentazione. “EQooder intende fugare le ansie degli utenti sui veicoli elettrici, legate alla loro autonomia, alla velocità di ricarica e al prezzo. Stiamo, quindi, offrendo un prodotto accessibile e alla portata di tutti.”

Il veicolo è dotato di un potente motore elettrico brushless ad alta efficienza, capace di raggiungere una potenza di 45kW e una coppia di 110 Nm che, grazie a una erogazione estremamente lineare, garantisce un’accelerazione poderosa e costante. Rispetto a un motore termico le prestazioni di eQooder sono pari a una cilindrata di 650 cc. Inoltre, la coppia di eQooder è 3 volte più potente di quella del 400cc Qooder (38,5 Nm).

Il motore è accoppiato a un differenziale meccanico appositamente ingegnerizzato per gestire la trazione posteriore: eQooder è dotato del sistema Dual Rear Traction, che garantisce una perfetta trazione e sicurezza su qualunque tipo di strada.

L’autonomia andrà oltre i 150 km con ricarica della batteria in meno di 6 ore, collegabile da garage. Il reparto batterie prevede una soluzione di tipo modulare, che può ospitare fino a due batterie in parallelo.

Il reparto batterie prevede una soluzione di tipo modulare, che può ospitare fino a due batterie in parallelo.

Tra le altre dotazioni di primo livello, ci sono anche 2 riding mode preimpostati (eco, sport) più una modalità customizzabile tramite apposita APP e la retromarcia per agevolare le manovre da fermo.

EQooder non sarà quindi solo “green”, ma anche veloce, agile, divertente, affidabile, facile, sicuro ed economico.

Il veicolo arriverà sul mercato europeo a dicembre 2019, ma sarà possibile prenotarlo online da subito sul Q-Store (shop.quadrovehicles.com), la concessionaria digitale di Quadro Vehicles, versando una caparra di € 5.000.

Un’alternativa per chi non vuole aspettare, è la possibilità di noleggiare Qooder a lungo termine per 12 mesi, con una rata speciale di € 190 al mese, fino alla disponibilità della versione elettrica eQooder.

Per di più, grazie alla collaborazione con EVWAY, l’App dedicata per supportare gli ev-driver, sarà possibile non solo tracciare tutte le colonnine disponibili sul percorso e ricaricare presso qualunque infrastruttura, ma anche accedere ad un mondo di esperienze e servizi.

Sempre in occasione del Salone di Ginevra, Quadro Vehicles ha presentato il nuovo programma di personalizzazione “Su Misura” per QooderTM.

Il programma prevede fino a 800 combinazioni con possibilità di cucire una firma personalizza su sella. Inoltre, è possibile scegliere diversi dettagli dai colori alle finiture per creare un veicolo unico in base alle esigenze dei clienti. Proprio a Ginevra è stato esposto QooderTM realizzato in collaborazione con il dipartimento Style di Tod's No_Code.

Il nuovo marchio di Tod No_Code ha dato alla luce un prodotto innovativo, lo Shoeker, una combinazione tra scarpa e sneaker: un'idea che si coniuga perfettamente con la stessa essenza di Qooder, creando così un prodotto originale e “lifestyle”. In effetti, sia Qooder di Tod’s No_Code sia Quadro Vehicles condividono la passione per il design.

I Qooder personalizzati “Tailor Made” saranno disponibili per l’acquisto sul Q-Store on line (shop.quadrovehicles.com) e nei negozi di veicoli Quadro Vehicles in Europa.

Quadro Vehicles ha presentato anche la prima tavola da surf QooderTM by Balena con il suo specifico rack, un “must” per i surfisti alla moda. Per gli amanti delle onde, è stata presentata la prima tavola da surf QooderTM by Balena con il Rack porta tavola: un “must have” che accompagnerà i surfisti in mare. QooderTM by Balena è grande quanto una “Megaptera 5.7”, un surfboard di dimensioni ridotte, ma facile al take off per la larghezza e il volume centrale.

Proprio come Qooder, la tavola da surf Whale è caratterizzata da un’eccellente manovrabilità nelle curve e una grande stabilità. La tavola QooderTM by Balena ha 4 pinne che richiamano le 4 ruote di QooderTM ed è completamente rivestita in fibra di carbonio con finitura opaca in resina pigmentata nera. Il logo QOODERTM è reso visibile grazie a una lavorazione lucida su opaco.