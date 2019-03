Renault a Ginevra svela la quinta generazione della Clio

Renault a Ginevra svela la nuova CLIO, dalla prima apparizione nel 1990, CLIO è diventata il best-seller del Gruppo Renault nel mondo intero. Il modello più spesso premiato come auto preferita dai Francesi si è addirittura imposto, dal 2013, come leader del segmento B in Europa e anche in Italia si attesta da anni come l’auto straniera più venduta e nel 2018, per la prima volta, seconda assoluta. Tra il 2012 e il 2018, ogni anno sono state vendute più unità rispetto all'anno precedente: una performance commerciale davvero eccezionale.

Più moderna e più atletica, Nuova CLIO fa leva sul DNA che l'ha portata al successo per quasi 30 anni, capitalizzando i punti di forza di ciascuna delle quattro precedenti generazioni per aprire un nuovo capitolo della sua saga, particolarmente atteso:

Dalla prima CLIO - "ha tutto di una grande" - Nuova CLIO eredita tecnologie dispiegate su modelli dei segmenti superiori, come MÉGANE o ESPACE;

Da CLIO II riprende gli elevatissimi standard di abitabilità e comfort;

Come CLIO III, cambia paradigma in termini di qualità percepita;

Da CLIO IV riprende il design incisivo, che ha ispirato l'intera gamma Renault,diventando un vero e proprio marchio di fabbrica.

Progettata sul duplice principio di "Evoluzione & Rivoluzione", Nuova CLIO ribalta i codici estetici: il design esterno evolve verso una maggiore maturità, mentre il design interno è completamente rivisitato. Con linee più scolpite e un frontale più incisivo, Nuova CLIO guadagna dinamismo e modernità, restando tuttavia sempre riconoscibile al primo sguardo, nonostante la presenza di componenti completamente rinnovati.

All’interno, la rivoluzione è palese: l’abitacolo completamente ridisegnato si ispira ai segmenti superiori, sia in termini di qualità percepita che di tecnologie disponibili, destinate a facilitare l'utilizzo e la vita quotidiana di ogni utilizzatore.

Per il Gruppo Renault, Nuova CLIO è la punta di diamante del piano strategico « Drive the Future (2017-2022)». Presentato nell'autunno 2017, è strutturato su 3 pilastri:

Elettrico: entro il 2022, il Gruppo proporrà 12 modelli elettrificati nella sua gamma. Nuova CLIO sarà la prima, con la motorizzazione ibrida E-Tech, basata su una tecnologia sviluppata da Renault;

Connesso: nello stesso periodo, tutti i veicoli proposti nei mercati chiave dell'azienda saranno connessi. Nuova CLIO illustra perfettamente questa dinamica con il nuovo sistema multimediale connesso sviluppato dall’Alleanza;

Autonomo: entro il 2022, il Gruppo Renault commercializzerà 15 modelli dotati di tecnologie di guida autonoma. Nuova CLIO sarà pioniere nella democratizzazione dei dispositivi di assistenza che portano alla guida autonoma su una city car.

Nuova CLIO è al centro della strategia tesa a rafforzare le sinergie nell’ambito dell'Alleanza, che prevede lo sviluppo di tecnologie comuni e l'utilizzo di nuove piattaforme, tra cui la piattaforma CMF-B. ll modello inaugura la piattaforma CMF-B grazie alla sua nuova architettura elettrica ed elettronica, che le consente di integrare i più recenti sviluppi tecnologici per soddisfare le nuove esigenze del mercato.

Pioniera di una nuova generazione di modelli Renault, Nuova CLIO propone anche il nuovo marchio Renault Sport - R.S. LINE - e il nuovo orientamento design della firma INITIALE PARIS.