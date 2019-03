Suzuki JIMNY in corsa per il World Urban Car e World Car Design 2019

Dopo i successi di Suzuki IGNIS e di SWIFT, candidate tra le tre finaliste nella categoria World Urban Car rispettivamente nel 2017 e nel 2018, Suzuki JIMNY ha superato il primo e il secondo turno di votazioni è ora è tra i primi tre in lizza per il World Urban Car 2019 e World Car Design 2019.

Suzuki è l'unico marchio a comparire, per tre anni consecutivi, tra i primi tre della categoria Urban Car e per la prima volta posiziona un modello fra i primi tre della categoria World Car Design.

I vincitori di entrambe le categorie saranno annunciati il 17 aprile 2019 al prossimo Salone Automobilistico Internazionale di New York.

Suzuki JIMNY sposa un’idea di bellezza che nasce dalla semplicità, seguendo una filosofia di design adatta a uno “strumento per professionisti”.

La sua carrozzeria squadrata, che permette al pilota di avere un’esatta percezione dell’auto e dei suoi ingombri nello spazio circostante, aumenta la manovrabilità nel fuoristrada. Questa forma rende al tempo stesso l’auto incredibilmente pratica, facendone un esempio di funzionalità che si esprime attraverso la sua capacità di carico, la sua maneggevolezza e persino la sua gamma colori.

Forte di questo successo, Suzuki continuerà a perseguire l’eccellenza nel design e a sforzarsi di proporre prodotti di grande sostanza, capaci di emozionare i Clienti.

Il nuovo Suzuki JIMNY ha una linea di grande personalità, che mantiene le proporzioni e i tratti distintivi dei suoi antenati. I tagli netti delle lamiere, il parabrezza verticale e i fari tondi - oggi a LED - sono un’eredità del passato che mantiene ancora tutta la sua validità. Con una lunghezza di soli 3.645 mm, un’elevata altezza da terra e sbalzi ridotti, JIMNY vanta eccezionali angoli di attacco (37°), di uscita (49°) e di dosso (28°) ed è imbattibile nell’off-road come negli spazi stretti, complice anche un raggio di sterzata molto contenuto.

L’abitacolo è essenziale ma denota una incredibile cura per i dettagli.

Tutti i comandi sono robusti e possono essere facilmente utilizzati anche in inverno o sul lavoro, quando si indossano guanti pesanti. Ogni componente è realizzato con materiali di prima qualità, per garantire un’affidabilità totale nel tempo, in ogni condizione d’impiego.

L’abitabilità è sorprendente e abbattendo lo schienale posteriore frazionato si può aumentare il volume del bagagliaio fino a 830 litri. Il retro dei sedili posteriori e il vano di carico sono rivestiti in plastica, resistente e facile da pulire

Anche dal punto di vista tecnico, il progetto JIMNY rappresenta qualcosa di straordinario e rispetta la tradizione fuoristradistica ormai cinquantennale di Suzuki. Il solido telaio a traliccio è abbinato a sospensioni ad assale rigido, in grado di sopportare i colpi più duri e di assicurare sempre un buon contatto tra le ruote e il suolo.

JIMNY adotta la raffinata trazione integrale 4WD ALLGRIP PRO, che consente eventualmente di passare in breve tempo da due a quattro ruote motrici e di inserire le marce ridotte.

In questo modo, e grazie anche all’evoluto controllo della trazione LSD, al peso limitato e al generoso motore 1.5 a benzina da 103 cv, Suzuki JIMNY riesce ad arrivare in posti irraggiungibili per tutte le altre auto, facendo vivere un’esperienza di guida unica, all’insegna della libertà totale.