Subaru Forester MY19: la sicurezza ai massimi livelli

La nuova Subaru Forester MY19 resta fedele alla filosofia progettuale della Casa delle Pleiadi di realizzare vetture capaci di tutto e di andare ovunque in tutta sicurezza. Proprio per garantire gli standard più elevati in quest’ultimo aspetto, tutti gli allestimenti della Forester comprendono di serie l’EyeSight v3, l’innovativo sistema di assistenza alla guida che contribuisce a renderla una best-in-class per ciò che concerne la sicurezza.

Lanciato per la prima volta in Giappone nel 2008, l’EyeSight è oggi distribuito a livello globale e le vendite cumulative di veicoli Subaru che ne sono equipaggiati superano i due milioni. Subaru continua a implementare le proprie tecnologie di sicurezza primaria, attiva, passiva e preventiva seguendo il principio dell’all-around safety che sta alla base di un’esperienza di guida caratterizzata da “enjoyment and peace of mind” per tutti i guidatori e i passeggeri. I dati ottenuti da una ricerca condotta da Subaru Europe - riassunti nell’infografica seguente - dimostrano quanto l’EyeSight sia determinante al momento dell’acquisto per i clienti e quanto migliori la loro esperienza di guida.

L’impegno profuso per garantire i più alti livelli di sicurezza anche per i pedoni oltre che per chi si trova all’interno dell’abitacolo è stato certificato dal rating massimo di Advanced Safety Vehicle Triple Plus (ASV +++) ricevuto nel corso della valutazione sulla sicurezza preventiva del Japan New Car Assessment Program (JNCAP), condotta dal Ministero Giapponese del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti (MLIT) e dall’Agenzia Nazionale per la sicurezza automobilistica e il supporto alle vittime di incidenti (NASVA).

Da quest’anno fiscale, alla valutazione sulla sicurezza preventiva JNCAP è stato aggiunto il test Pedestrian Autonomous Emergency Braking Systems (AEBS – Sistemi di frenata d’emergenza autonoma per i pedoni) in condizione notturna con strada illuminata e un test di controllo del sistema di accellerazione in seguito ad un errato uso del pedale. La Forester si è comportata molto bene in questi nuovi test, così come in una serie di test tradizionali, e ha ottenuto il rating ASV+++ con un totale di 122,3 punti.

La nuova FORESTER MY19 è in distrubuzione in questi giorni presso la rete dei dealer Subaru e sarà disponibile in tre allestimenti: FREE, STYLE e PREMIUM. Tutti sono equipaggiati con il quattro cilindri boxer 2 litri benzina accoppiato alla trasmissione Lineartronic CVT e al Symmetrical All-Wheel Drive. Le altre novità introdotte rispetto al model year precedente, disponibili esclusivamente nell’allestimento PREMIUM, sono i sedili posteriori e il volante riscaldabili e gli interni in pelle nella nuova colorazione brown.

Quest’ultima versione del Suv del produttore giapponese ha già ricevuto un prestigioso riconoscimento oltreoceano. Subaru of America ha annunciato che la Forester è stata nominata Best Car to Buy 2019 da The Car Connection. L’auto ha ottenuto il riconoscimento grazie ai migliori punteggi ottenuti per quanto riguarda la sicurezza, l’utilizzo e il valore. The Car Connection l’ha preferita ad altri 9 competitor, i quali erano stati nominati tra i modelli nuovi o che hanno avuto un restyling e che hanno ricevuto il punteggio Massimo nel “TCC Rating system”.