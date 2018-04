Subaru Outback MY 2018, completamente rinnovata

Dopo quattro anni la Subaru Outback si rinnova completamente e si presenta con tutte le carte in regola per confermare i successi ottenuti in ben 5 generazioni. Sistema di sicurezza preventiva EyeSight, motore 2,5 benzina da 175 CV, cambio Lineartronic, trasmissione Symmetrical All Whell Drive SUBARU e, last but not the least, prezzi molto competitivi.

Lanciata nel 2014 (in Europa a Febbraio 2015) come 5a generazione dell’ammiraglia Subaru, l’ultima OUTBACK si è caratterizzata soprattutto per un concetto di design completamente rivisto rispetto ai modelli precedenti, per i contenuti del prodotto e, soprattutto, per la sicurezza evidenziata dall’adozione – per la prima volta – del sistema di sicurezza preventiva EyeSight. Ora, a distanza di quattro anni e 30.000 auto vendute in Europa nei primi 3 anni di commercializzazione, Subaru Corporation lancia sul mercato europeo il Model Year ‘18 caratterizzato da un rinnovato design degli esterni, degli interni e da nuovi sistemi di sicurezza. Una sola combinazione Motore-Cambio-Trasmissione è disponibile con motorizzazione 2.5L benzina da 129KW/175CV a 5.800 g/1’ (coppia motrice di 235 Nm a 4.000 g/1’) abbinato al cambio Lineartronic e alla trasmissione Symmetrical All Whell Drive SUBARU.

Esteticamente. La nuova OUTBACK MY18 ha beneficiato di un rinnovamento in tutta l’area frontale della vettura, caratterizzato da una calandra completamente ridisegnata che si porta in dote i nuovi fari anteriori con tecnologia full LED, e un nuovo paraurti che valorizza e impreziosisce ancora di più la vettura sottolineando un carattere di eleganza e al contempo di sportività. Nuovo il design dei cerchi in lega.

Abitacolo top. L’OUTBACK MY18 è stata rinnovata anche negli interni con un aggiornamento di tutto il cruscotto, dal sistema infotainment al climatizzatore fino alla console centrale per i passeggeri posteriori. OUTBACK MY18 adotta l’infotainment generazione 3.0. Il nuovo sistema è dotato di schermo da 8”, radio digitale DAB+, 1 CD e compatibilità con gli smartphone, sia con sistema operativo iOS che Android grazie ad Apple CarPlay e Android Auto, inoltre è dotato del sistema Subaru Starlink. Il climatizzatore automatico bi-zona è stato rinnovato nel layout: le temperature per i passeggeri sono indicate all’interno della manopola di regolazione, lo schermo centrale ora riporta la temperatura esterna e le informazioni relative al circolo dell’aria all’interno dell’abitacolo. Anche le bocchette di areazione nel cruscotto centrale sono state riviste per poter migliorare l’efficienza nell’emissione dell’aria ed essere in linea con il nuovo look della console centrale.

Il volante ha ottenuto un restyling dei tasti allineandosi al design degli ultimi modelli presentati da SUBARU. Anche i passeggeri posteriori sono in grado di ricaricare i propri dispositivi elettronici avendoli comodamente a disposizione: infatti la console centrale è dotata di due prese USB presenti sotto le bocchette di areazione.

Sicuramente sicura. I fari anteriori aggiornati nel design sono ora dotati di tecnologia LED non solo per gli anabbaglianti e i DAY RUNNING LIGHT, come per la precedente versione, ma anche per gli abbaglianti. I nuovi fari sono inoltre dotati del sistema SRH (Steering Responsive Headlight) che permette una migliore visione notturna soprattutto in curva. Sterzando anche il fascio luminoso prodotto dai fari seguirà la traiettoria della curva, garantendo maggiore sicurezza di marcia per tutti i guidatori. OUTBACK MY18 è dotata del sistema di chiusura automatica delle porte. Alla velocità della vettura di circa 20 km/h le porte si chiuderanno automaticamente per garantire una maggiore sicurezza a tutti i passeggeri a bordo.

Il sistema di assistenza alla guida EyeSight, molto efficace ed efficiente nell’aiutare il conducente in qualsiasi condizione di marcia, viene aggiornato con l’introduzione del Lane Keep Assist: ora l’assistente alla guida di SUBARU aiuterà non solo a frenare la vettura e a mantenere una velocità di crociera relativa, ma anche a non far uscire la vettura dalla carreggiata di percorrenza, incrementando così la sicurezza di marcia.

Il Subaru Rear Vehicle Detection, di cui la precedente versione era già dotata, viene aggiornato con l’introduzione dell’indicatore della presenza posteriore o laterale di una vettura. Non più con un LED annegato nello specchietto laterale, ma con un LED molto più evidente presente sul dorso degli specchietti laterali esterni.

Nuove la telecamera frontale a 180° e la telecamera laterale integrata nello specchietto esterno destro: entrambe permettono al conducente di avere visione dei punti ciechi in fase di manovra o marcia. L’ indicatore di pressione degli pneumatici non ha solo una spia dedicata, ma presenta l’indicazione precisa con la reale pressione delle gomme, in modo da poter identificare l’eventuale guasto dal posto di guida.

FREE e PREMIUM: due allestimenti Premium. L’allestimento FREE – di ingresso alla gamma OUTBACK – costa 36.990 euro. E’ dotato di cambio automatico CVT Lineartronic, sistema di assistenza alla guida EyeSight, cerchi in lega da 17 pollici, rivestimenti in tessuto nero, fari anteriori a LED come descritto, Key Less Entry, sistema infotainment di nuova generazione e portellone bagagli ad azionamento elettrico.

L’allestimento PREMIUM (41.990 euro) aggiunge un tocco di eleganza e sportività grazie al sistema di navigazione incorporato nell’ infotainment, impianto audio Harman Kardon con 12 altoparlanti, interni in pelle che potranno essere sia di colore nero che di colore Ivory (in base al colore della verniciatura esterna), tetto apribile in vetro e cerchi in lega da 18 pollici.

Per coloro che volessero scegliere la motorizzazione Diesel, senza voler rinunciare al modello (nella variante MY17), Subaru Italia ha provveduto a rendere disponibile uno stock necessario a sopperire eventuali richieste – non MY18 – mantenendo inalterati i listini. La versione FREE costa, infatti, 37.990; il prezzo della versione STYLE è 39.990; la versione UNLIMITED costa 43.990 euro.