SUBARU XV a Ginevra 2017 il debutto mondiale

La nuova SUBARU XV farà il suo debutto mondiale durante il prossimo Salone Internazionale di Ginevra, giunto all’87° edizione, che si svolgerà dal 9 al 19 Marzo 2017

La Nuova Subaru XV raccoglie il testimone della precedente XV

L’attuale SUBARU XV in Italia si è ricavata un posto sempre più importante nella line up della Casa delle Pleiadi arrivando ad essere la best seller fin dal primo anno di commercializzazione nel 2012.

Subaru XV è stato molto apprezzato dal pubblico italiano

Crossover a tutti gli effetti, il modello è stato molto apprezzato per la filosofia del suo design - che al momento del lancio segnava una svolta in casa Subaru poi seguita dagli altri modelli – e la sua versatilità.

Alta da terra 22 cm, l’attuale modello unisce l’essenza di una hatchback ad una 4x4 alta da terra in grado di soddisfare appieno le esigenze dell’outdoor.