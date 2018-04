Suzuki Swift Sport è pronta a conquistare i guidatori più esigenti

La Suzuki presenta la terza generazione della Swift Sport. L’auto sfoggia un frontale dal design esclusivo. La griglia anteriore e il paraurti rendono l’anteriore più prominente rispetto a quello delle altre versioni, sottolineando le linee dinamiche e scattanti. Spalle muscolose, montanti A di colore nero e luci anteriori e posteriori a sviluppo verticale, come quelle introdotte sul resto della gamma, risaltano nella silhouette della Sport. Un tocco distintivo viene dalle appendici aerodinamiche nere che spiccano nel frontale, sulle fiancate e in coda, e da uno spoiler sul tetto che abbina efficienza aerodinamica a un’estetica dinamica.

Gli interni offrono al pilota un ambiente di guida coinvolgente e interattivo, a partire dagli inserti rossi e dal pannello strumenti dallo stile sportivo, inclinato verso il pilota. Gli strumenti principali spiccano grazie a vivaci colori in contrasto e i nuovi indicatori del turbo e della temperatura dell’olio esaltano l’esperienza di guida sportiva. I rivestimenti e i materiali adoperati nell’abitacolo sono di alta qualità e rifiniti con precisione. I sedili anteriori integrali, inoltre, trattengono saldamente il pilota e il passeggero anteriore, anche nella guida più brillante.

Ogni parte dell’auto che viene utilizzata dal pilota è studiata per essere funzionale e piacevole nell’impiego sportivo. La corona del volante a D con la pelle goffrata offre un’impugnatura salda, ed è caratterizzata da inserti satinati, dettagli neri laccati e cuciture rosse incrociate. Il pomello del cambio con parti cromate e i pedali sportivi in alluminio completano un ambiente stimolante e rifinito con cura. Sulla vettura è presente un sistema di replica dello schermo dello smartphone (SLDA), compatibile con Bluetooth, dotato di touchscreen da 7 pollici e navigatore a mappe 3D con slot per SD Card, che permette di azionare gli smartphone attraverso le applicazioni di Apple CarPlay, Android Auto o MirrorLink.

A livello tecnico, il passo è 20 mm più lungo rispetto al modello precedente, mentre le carreggiate sono 40 mm più larghe, sia all’anteriore sia al posteriore, e aiutano a migliorare la stabilità in rettilineo. Per mettere l’accento sulle prestazioni e scatenare emozioni, la carrozzeria è stata abbassata di 15 mm e allargata di 40 mm, creando una sagoma più atletica e saldata all’asfalto.

Grazie all’adozione di una nuova piattaforma, inoltre, il peso a vuoto scende di 80 kg raggiungendo soli 975 kg. Sotto al cofano è installato un motore 1.4 litri turbo benzina da 140 cv (230 Nm), abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a sei marce. In questa configurazione, come abbiamo potuto verificare durante un primo test su strada, effettuato tra Malaga e Marbella, la Swift Sport si rivela una vettura particolarmente agile e divertente da guidare, con un’ottima tenuta di strada a tutte le andature. Il tutto, rimanendo sempre attenta al portafoglio del cliente. Il suo consumo medio, infatti, è di solo 5,6 litri/100km.

I progressi effettuati nelle prestazioni e nel feeling di guida sono poi abbinati all’adozione di raffinati dispositivi di sicurezza, che comprendono i sistemi “occhiodilince” (Advanced forward detection system), “attentofrena” (Dual Sensor Brake Support), “guidadritto” (Lane departure warning), “restasveglio” (Weaving alert function), “nontiabbaglio” – (High beam assist) e Adaptive Cruise Control. Già disponibile nelle concessionarie, la Swift Sport è proposta a 21.190 euro.