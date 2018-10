Suzuki Vitara: arriva la versione aggiornata della Suv nipponica

La gamma Vitara debuttò nel 1988 affermandosi immediatamente come la pioniera di quello che poi è diventato il segmento dei Suv compatti. Da allora è il costante punto di riferimento della categoria per il design ricercato, l’ottima manovrabilità, il comfort nell’uso stradale e le grandi prestazioni nel fuoristrada. Ora, nel 2018, Suzuki festeggia i trent’anni da leader del mercato rinnovando il modello in alcuni punti chiave.

La vettura presenta un frontale aggiornato con accenti cromati nella mascherina a cinque feritoie, una nota distintiva già presente sulla iV4, concept car che ha dato origine allo stile dell’auto. Un ulteriore elemento cromato nella parte inferiore della griglia dona al frontale un tocco di eleganza e, grazie al nuovo skid plate posto nella parte inferiore del paraurti, anche un aspetto dinamico. I nuovi gruppi ottici posteriori dal design 3D adottano ora tre file di LED che rendono il look più moderno e conferiscono una firma luminosa inconfondibile.

All’interno dell’abitacolo, i materiali di alta qualità e l’eleganza delle linee rendono Vitara ancora più moderna e raffinata. Altre introduzioni importanti riguardano l’adozione di nuovi inserti soft touch e la presenza di brillanti dettagli argento su plancia, porte e console centrale. Nuovo anche il motivo geometrico sul pannello con finitura metallica argentata che decora la plancia. I sedili adottano un rivestimento scamosciato con cuciture profonde che creano un disegno geometrico e danno un tocco urbano e alla moda. Il bracciolo centrale, con un pratico vano portaoggetti, è ora di serie su tutta la gamma.

La strumentazione ha un disegno grintoso e in linea con il carattere deciso di un Suv. L’orologio è a sua volta ridisegnato, per intonarsi meglio con il resto della strumentazione. Il nuovo sistema MY DRIVE, con LCD a colori da 4,2 pollici posto tra gli indicatori, permette di apprezzare meglio le animazioni relative alle varie modalità della trazione integrale ALLGRIP Select e del sistema Hill Descent Control, così come le indicazioni del sistema “occhioallimite”, il dispositivo di riconoscimento dei segnali stradali, che rappresenta una nuova dotazione di sicurezza.

In un mercato in cui i costruttori estendono la definizione di Suv, secondo le proprie esigenze, a mezzi ormai molto lontani dallo spirito 4x4, nuova Vitara mantiene salda la sua filosofia. Unica nel segmento, offre al Cliente la possibilità di avere il sistema 4WD ALLGRIP Select su tutta la gamma, con qualsiasi combinazione di motore, cambio o livello di allestimento. In aggiunta all’apprezzato motore turbo a iniezione diretta 1.4 BOOSTERJET da 140 cavalli, entra in gamma il nuovo 1.0 BOOSTERJET da 112 cavalli. Sempre turbo a iniezione diretta, questo motore è stato sviluppato da Suzuki espressamente per raggiungere un nuovo e miglior equilibrio tra potenza e rispetto dell’ambiente. La turbina, il sistema di iniezione diretta del carburante e lo schema a tre cilindri in linea del compatto e leggero motore sono stati progettati per migliorare la disponibilità di coppia ai bassi regimi, l’efficienza in termini di consumi e limitare al tempo stesso le emissioni nocive. Entrambi i propulsori sono omologati secondo la nuova normativa Euro 6d-temp e testati secondo i nuovi e più severi standard di prova WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure).

Il Cliente può scegliere, in base alle proprie preferenze di guida, tra cambio manuale (5 marce in abbinamento al 1.0 BOOSTERJET, 6 marce per il 1.4 BOOSTERJET) o automatico 6 marce con comandi al volante (disponibile per entrambi i propulsori). La gamma è articolata su 3 allestimenti: COOL, TOP, STARVIEW

Infine, la dotazione conferma la filosofia Suzuki: offrire di serie sui segmenti di grande diffusione le tecnologie più sofisticate che altri car maker propongono a pagamento o offrono solo su vetture di nicchia. Per questo motivo, Vitara porta con sé nuovi ed evoluti sistemi di guida semi-autonoma che, come silenziosi copiloti, ci aiutano ad evitare gli incidenti in un numero sempre maggiore di circostanze, regalando così maggiore tranquillità nella vita di tutti i giorni. Tra questi, il Radar Brake Support (RBS), che impiega onde radar ad alta frequenza, è stato sostituito dal sistema “attentofrena” basato sul Dual Sensor Brake Support (DSBS). Il nuovo sistema utilizza in modo combinato una telecamera monoculare e un sistema radar con tecnologia laser che aggiunge la funzione di riconoscimento pedoni al sistema di frenata d’emergenza e ne ampia efficienza e portata.