Tante novità per la terza Edizione del Salone dell’Auto di Torino

Gi appassionati di automobili devo segnarsi la data, dal 7 all’11 giugno torna e raddoppia il Salone dell’Auto di Torino, una 3ª edizione per la quale si prevedono 50 Brand automobilistici e oltre 800.000 visitatori.

Oltre al Parco Valentino, tradizionale sede a cielo aperto del Salone dell’Auto, le strade e le piazze di Torino saranno teatro di eventi dinamici che porteranno tra il pubblico il meglio della produzione attuale delle case automobilistiche e dei carrozzieri, un inedito e spettacolare Salone dell’Auto in movimento.

Andrea Levy Presidente del Salone dell’Auto di Torino ha dichiarato: “Anche nella 3ª edizione in primo piano ci saranno le novità di mercato, la visione dello stile del futuro creata dai Carrozzieri e la passione dei privati. L’intera città di Torino sarà teatro di eventi dinamici unici per il pubblico, in cui sono protagoniste le automobili che abbracciano le nuove tecnologie disponibili oggi.

Si tratta normalmente di auto visibili in versione statica, e proprio per questo abbiamo chiesto alle Case automobilistiche di mostrare al pubblico cosa sia realmente disponibile oggi. Il Salone dell’Auto di Torino raddoppia, con la sua versione in movimento, e ci aspettiamo di superare nel numero di contatti il Salone di Ginevra”.

Per visitare il Salone dell’Auto Parco Valentino è necessario scaricare il biglietto gratuito elettronico, già disponibile sul sito www.parcovalentino.com, biglietto che garantirà anche l’ingresso agli eventi collaterali del calendario della 3ª edizione, lo sconto Trenitalia per arrivare a Torino da tutta Italia durante i giorni della manifestazione, la possibilità di prenotare i test drive, lo sconto nei negozi affiliati e nei Musei cittadini.