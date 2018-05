Targa Florio: Campedelli-Canton (Ford) vincono la PS3 e Ps4

Campedelli Sulla SS3 - "Geraci" (8,35 km) stacca il miglior tempo e di 6 decimi Paolo Andreucci che continua al comando anche se con soli 3” di vantaggio sul romagnolo della Ford, 1”2 su Nucita e 3”5 su Scandola. Tempo alto per Riolo che fora la posteriore sinistra. Doppia foratura in questa speciale per il toscano Federico Santini con la Skoda Fabia R5.

Le scelte degli pneumatici e le condizioni delle prove condizionano pesantemente i risultati. Le prove 3 e 4 si stanno asciugando e la quinta Pollina è completamente asciutta.

Sulla SS4 - "Bergi" (6,30 km) è ancora Campedelli a realizzare ilmiglior tempo con soli nove decimi di vantaggio su Andreucci.Terzo corno per Andrea Nucita con la Hyundai.

Giratosi sulla prova precedente, in questa prova Andrea Crugnola ha lamentato una possibile rottura del braccetto, da verificare con il team, della sua Ford Fiesta R5. Ha deciso di non continuare la prova il varesino per motivi di sicurezza.

La situazione generale vede Andreucci al comando, seguito da Campedelli a 2''1; Nucita a 11'5; Panzani a 17''3.; Scandola a 20''1.