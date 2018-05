Targa Florio , Pansani si aggiudica la seconda PS

Luca Panzani e Francesco Pinelli chiudono con il tempo di 9’40.2,esito dovuto alla scelta di gomme da bagnato alla loro Ford Fiesta Evo II. Secondo crono per il pilota di casa Totò Riolo con la Skoda Fabia R5 a tre secondi e nove decimi da Panzani, seguito da Paolo Andreucci con la Peugeot 208 T16 a sette secondi e quattro decimi.

Quarto e quinto tempo in prova per Campedelli, vincitore della prova spettacolo di ieri sera a Termini IMerese e il siciliano MArco Pollara a 14''7. Segue il varesino Andrea Crugnola, entrambi su Ford FIesta R5 a 16''5. Settimo tempo per il molisano Giuseppe Testa, seguito dal siciliano Andrea Nucita con la Hyundai I20 R5. Nono tempo per Umberto Scandola con la Skoda Fabia R5.

Ottimo Tommaso Ciuffi che segna il decimo tempo in prova.In questa prova si è girato Rudy Michelini, Skoda Fabia. Tra gli JUnior il varesino Damiano De Tommaso (Peugeot 208)ha toccato una rotoballa, perdendo 10’’ dal toscano Ciuffi.Anche Andrea Mazzocchi ha perso 41 secondi ha sbagliato completamente le gomme. Foratura per Alessandro Nerobutto.Ciuffi comanda con 5’’6 e ha segnato il decimo tempo assoluto. NOn è entrato in prova Nicola FIorillo che aveva problemi già nella speciale spettacolo di ieri.