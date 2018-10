TECHEETAH e DS Automobiles presentano i piloti per la stagione 2018-2019

Nella nuova fabbrica di Versailles, in Francia la scuderia DS TECHEETAH presenta ufficialmente la DS E- Tense FE 19, il team piloti DS TECHEETAH e il nuovo team tecnico per la stagione 2018/2019.

“Siamo lieti di avviare ufficialmente la nostra partnership con DS e di iniziare il nostro primo anno come scuderia DS TECHEETAH. Possiamo anche annunciare con orgoglio che il campione mondiale in carica, Jean-Éric Vergne e il suo eccezionale team mate della quarta stagione, André Lotterer resteranno nel team anche in questa stagione. Quest’anno, con Jean-Éric e André come piloti impegnati in gara e James Rossiter e Zhou Guanyu come piloti sviluppatori possiamo contare su una scuderia incredibilmente forte. Non vediamo l’ora di iniziare”, ha dichiarato il Team Principal DS TECHEETAH, Mark Preston.

“Abbiamo lavorato moltissimo dietro le quinte per sviluppare DS E-Tense FE 19, ed è un privilegio poter contare sul team TECHEETAH al completo per continuare a perfezionare il nostro prodotto per la stagione 2018/2019 e oltre. Il fantastico team DS TECHEETAH, oltre a una formazione di piloti fortissimi, può contare su un pool di ingegneri e tecnici di talento, il meglio dei due partner”, ha dichiarato il Direttore di DS Performance, Xavier Mestelan Pinon.

La DS E-Tense FE 19 ha sostanzialmente raddoppiato l’energia e l’autonomia a disposizione rispetto al precedente modello. Questa sarà la prima stagione nella storia della Formula E in cui le auto potranno portare a termine la gara senza il cambio auto obbligatorio, a dimostrazione degli enormi passi avanti tecnologici che offre la categoria. Questa nuova generazione di auto, la ‘Gen2’, correrà per tre stagioni; il software e la tecnologia del gruppo motopropulsore verranno aggiornati ogni stagione.