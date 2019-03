Tesla lancia il Model Y al 100% elettrico

Disponibile in più versioni, ovvero standard, lunga, dual-motor trazione integrale e performance, il Model Y della Tesla è ampio abbastanza da ospitare al suo interno sette adulti, e oltre a garantire il massimo delle prestazioni, può vantare le più avanzate tecnologie.

Il suo powertrain ad alta efficienza consente di passare da 0 a 100 in appena 3,5 secondi, per una velocità massima di 240 km/h. Dotato di grande maneggevolezza il nuovo SUV elettrico della Casa americana permette di coprire 370 km con una sola carica standard, mentre nella sua versione “Long Range”, si arriva fino a 480 km.

Per quanto riguarda l’aspetto estetico il Model Y presenta il tetto panoramico e sedili rialzati che conferiscono una certa spaziosità alla vettura permettendo a tutti i passeggeri di avere ampia visibilità verso l’esterno. Interessante è anche lo spazio di carico tra i sedili anteriori e la seconda fila pari a 1,9 metro cubo. Come per il Model 3, anche qui non è necessaria la chiave, ma basta possedere uno smartphone. Uno schermo da 15 pollici touchscreen invece, permette di avere tutti i controlli dell’auto a portata di mano. Tra i plus, l’applicazione Tesla Mobile che garantisce l’apertura remota, piuttosto che l’accensione anticipata della climatizzazione, il location tracking, la modalità limite di velocità e molto altro.

Come detto, si tratta di un SUV di media taglia ma dalla grande sicurezza data dal basso baricentro, da una struttura molto rigida e da più ampie zone d’assorbimento che favoriscono una protezione senza precedenti. Grazie alla sua aerodinamica e alla grande efficienza a livello di gestione dell’energia, si possono ottenere ottime performance sprecando una quantità ridotta di carica.

Il Model Y è compatibile altresì con la rete di Superricarica del marchio che conta 12.000 punti sparsi in 36 Paesi, così come con il nuovo V3 Supercaricatore che consente di riacquisire energia fino ad un credito di 1600 km/h.

L’auto sarà in vendita a partire dall’autunno 2020, mentre per la variante Standard da 39.000 sterline bisognerà attendere la primavera 2021.