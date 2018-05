Tour Auto 2018, Le tre Peugeot tagliano il traguardo di Nizza

Partite dal Grand Palais, a Parigi, il 24 aprile 2018, le tre mitiche vetture sono arrivate tra gli applausi di un pubblico numeroso riunitosi a Place Massena. All’arrivo, due torte, per festeggiare il 50° compleanno della PEUGEOT 504 e le 70 candeline della PEUGEOT 203.

PEUGEOT 504 Berlina: equipaggio Mathieu SENTIS e Gaëtan DEMOULIN. Dopo il 4° posto, ottenuto l’anno scorso alla sua prima partecipazione, l’equipaggio della PEUGEOT 504 berlina quest’anno finisce il Tour Auto al 5° posto, su 115 concorrenti iscritti alla prova di regolarità. Vincitore sul circuito di Digione e secondo sul circuito di Bresse, l’equipaggio n° 66 ha ottenuto anche un bel quarto posto nell’ultima speciale del mitico Col de Turini.

PEUGEOT 504 Coupé: equipaggio Etienne Bruet e Laurent PICARD. Dopo esser uscita di strada a causa di un automobilista che ha tagliato la strada in una tappa di collegamento, la coupé del Leone è riuscita a presentarsi l’indomani sul circuito di Ledenon dopo la rapida riparazione del longherone che si era danneggiato. Purtroppo la cancellazione della prima parte della giornata ha annullato tutte le possibilità di raggiungere il podio ma, nonostante qualche problema al sistema di accensione, la PEUGEOT 504 Coupé termina il suo periplo al 76° posto della classifica generale del rally.

PEUGEOT 203: equipaggio della famiglia de Gaillard. La PEUGEOT 203 del 1951, restaurata e guidata dalla famiglia de Gaillard, conclude al 22° posto nella classifica generale di regolarità. Seconda auto d’epoca più vecchia della prova, finisce al 9° posto con l’indice di performance legato all’età del veicolo.

Dopo 2.200 chilometri percorsi, cinque tappe cittadine, dieci prove speciali cronometrate, quattro prove in circuito, PEUGEOT è molto fiera dei risultati ottenuti in questa nuova edizione del Tour Auto e ringrazia calorosamente tutti gli equipaggi. Questi buoni risultati premiano anche il supporto impeccabile della squadra tecnica, posta sotto l’egida di Jean-Pierre NICOLAS, ex direttore di Peugeot Sport, che ha trasmesso velocemente un ottimo spirito a tutta la squadra!

Gli spettatori del Tour Auto hanno potuto scoprire anche due nuove PEUGEOT 508 che facevano parte della carovana PEUGEOT formata dai veicoli stampa: PEUGEOT 3008 e PEUGEOT 5008 e due PEUGEOT Expert dell’assistenza.