Transit connect, il leggero di casa Ford è un concentrato di tecnologia

Trattandosi di un Transit si potrebbe pensare a un classico furgone, ma a bordo del Connect c'è tutta l'evoluzione di casa Ford, che trasforma il veicolo piccolo della gamma Transit in un concentrato di tecnologia. Nella versione Passo Lungo è tra i mezzi più scelti dai corrieri, per il comfort di bordo e la straordinaria capacità di carico (fino a 903 chili in poco meno di cinque metri di lunghezza), mentre la versione compatta rappresenta il best seller dei furgoni negli Usa.

Connect per i mercati europei nasce nel sito Ford di Kocaeli, in Turchia. Si colloca nella famiglia Ford Transit – sinonimo di trasporto merci, mentre l'evoluzione passenger è denominata Tourneo – subito dopo il Courier, gradino d'ingresso della gamma, e prima del medio Custom, seguito dal fratello maggiore Transit Van. L'attuale generazione, Ford Transit Connect 2020, è stata presentata quest'anno e si prepara all'anno pieno sul mercato. Con due opzioni di interasse e sedili comfort che possono ospitare due o tre passeggeri (la versione Tourneo arriva a cinque, sei o sette passeggeri), Connect nella versione a tre si propone con un sedile centrale ribaltabile: nei viaggi breve la “squadra” di lavoro viaggia senza essere costretta a separarsi; nel lungo raggio a disposizione dell'autista e del passeggero un comodo tavolino per uso ufficio o per consumare un pasto veloce nella pausa.

Il frontale grintoso ricorda quello delle più recenti e iper tecnologiche berline Ford (Focus in primis) di cui condivide pianale e passaruota pronunciati. A bordo domina la plancia il touchscreen mobile da 6,5 pollici con il Sync di terza generazione, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Sotto il monitor, uno scomparto ad hoc è studiato per alloggiare lo smartphone. All’altezza del volante è possibile impostare in maniera digitale tutti i comandi principali, compreso l’utilizzo di radio-lettore USB e il cruise control, con scelta del livello di distanza di sicurezza dai veicoli che precedono.

L'evoluzione tecnologica prosegue nella guida: fari abbaglianti automatici, sistema d'informazione Blis con avviso di traffico incrociato, Lane-Keeping, controllo adattativo della velocità di crociera, telecamera posteriore e Pre-Collision Assist con frenata automatica d'emergenza. Novità della versione 2020, di serie accensione-spegnimento automatico di fari e luci di marcia diurna configurabili.