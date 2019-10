Il nuovo Ford Transit Nugget, entra nel mondo dei veicoli Ford connessi, grazie all’introduzione, a bordo, del modem FordPass Connect, che permette l’accesso a Internet fino a 10 dispositivi, con un raggio d’azione entro 15 metri di distanza dal veicolo.

“L’introduzione a bordo del Fordpass Connect, rende il Transit Nugget ancora più simile a una casa (seppur fuori casa!), garantendo divertimento online o lavoro da remoto, sia per chi è in vacanza sia per chi conduce uno stile di vita da "nomade digitale”, ha dichiarato Hans Schep, Direttore Generale Veicoli Commerciali, Ford Europa.

Il Wi-Fi di bordo è una buona notizia per la crescente comunità di “nomadi digitali” che viaggiano e lavorano online a tempo pieno, mentre l’ascesa dell’hashtag #vanlife rispecchia la crescente popolarità della vita su strada. Secondo i dati Ford, nel 2018, in Europa, è stata venduta la cifra record di ben 125.000 camper, con una crescita del 13% per quelli appartenenti al segmento dei compatti, Si prevede, inoltre, che il boom delle vendite continuerà anche nel prossimo decennio. (*)

Il modem di bordo si aggiunge ad altre novità introdotte sul Transit Nugget, con l’obiettivo di migliorarne le prestazioni, l’efficienza e il comfort di guida.

La versione aggiornata del motore diesel Ford EcoBlue 2.0 offre una nuova e più potente variante da 185 CV, disponibile sia con cambio manuale sia automatico. Il motore diesel EcoBlue da 130 CV è stato ulteriormente ottimizzato per migliorarne l’efficienza nei consumi fino al 7%, secondo i dati Ford basati su un ciclo di guida reale.

Inoltre, il Transit Nugget è dotato di tecnologie di assistenza alla guida che includono l’Adaptive Cruise Control, il Lane Keeping Aid e il Blind Spot Information System with Trailer Tow. L’Active Park Assist aiuta a introdurre il Transit Nugget nei parcheggi paralleli e perpendicolari, mentre è il guidatore a gestire l’accelerazione e la frenata.

Il Ford Transit Van, fin dal suo lancio nel 1965, è stato un veicolo molto apprezzato in quanto adatto per la trasformazione in camper. Già divenuto un successo in Germania, il Transit Nugget verrà lanciato in diversi mercati europei, tra cui Austria, Belgio, Italia, Svizzera e Regno Unito. In grado di ospitare fino a quattro persone, nella versione Nugget Plus aggiunge una toilette e un lavabo di serie.