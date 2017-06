Tutto pronto per la terza edizione del Salone dell’Auto di Torino

Mancano pochi giorni poi i riflettori si accenderanno sulla 3ª edizione del Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino, in programma dal 7 all’11 giugno 2017. Oltre il 90% del mercato automobilistico italiano sarà presente.

Come da tradizione la pedana numero 1 è riservata alla vincitrice del concorso internazionale Auto dell’Anno, che nel 2017 è stata Peugeot 3008, pedana che apre la scenografica esposizione di oltre 100 modelli tra le ultimissime novità commerciali, disposti lungo i viali alberati del Parco del Valentino. Tra questi sono le 18 anteprime nazionali proposte dai costruttori: Alpine A110, Audi RS 3 Sportback, Corvette Gran Sport, DR4, DS 7 Crossback, Fiat 500L, Ford Nuova Fiesta, Kia Stinger e Kia Niro Plug-in Hybrid, Lamborghini Huracán Performante, Lexus LC Hybrid, Mazda CX-5, McLaren 720S, Mercedes-AMG GT R, Pagani Huayra Roadster, Renault Nuova Captur, SEAT Nuova Ibiza, Suzuki New Swift, Volvo XC60.

Il Salone dell’Auto di Torino si conferma il palcoscenico in cui Carrozzieri e Centri Stile decidono di presentare le proprie creazioni, le visioni di ciò che immaginano per il futuro dell’automotive. Sono 8 le anteprime nazionali da sogno che il pubblico potrà ammirare in un’esposizione collettiva unica: Fiat 124 Mole Costruzione Artigianale 001, FV-Frangivento Charlotte Gold, GFG Style Techrules Ren, IED Torino Scilla, Italdesign PopUp, Fittipaldi EF7 di Pininfarina, Touring Superleggera Artega Scalo Superelletra, Trilix TAMO Racemo.

Un legame forte fatto di storia e cultura quello tra il Parco Valentino e l’automobile, celebrato dai portali che il Salone dell’Auto di Torino ha dedicato a piloti celebri del calibro di Ascari, Nuvolari, Farina e Villoresi. Un connubio che in questa 3ª edizione vede una grande rappresentanza di auto sportive tra cui: Aston Martin DB11, BMW 2002 Hommage e M4CS, Ferrari 488 Spider e GTC4Lusso, Honda NSX, Jaguar F-Type 400 Sport, Lotus Exige 380 Sport, Mazzanti Evantra 771, Noble M600 Speedster, Porsche 911 GTS.

A pochi giorni dall’inizio l’entusiasmo del pubblico cresce per quello che è un Salone dell’Auto diffuso per tutta la città di Torino, con 5 location che ospiteranno gli eventi clou del programma: il Castello del Valentino, piazza Vittorio Veneto, piazza San Carlo, piazza Solferino e Parco Dora.

Il Castello del Valentino sarà teatro di importanti celebrazioni: il 70° anniversario di Ferrari mercoledì 7 giugno e i 90 anni di Volvo sabato 10 giugno. La Polizia stradale festeggia i 70 anni dalla sua nascita con un’esposizione di mezzi iconici giovedì 8 giugno. Completano il ricco elenco di eventi l’appuntamento del network internazionale di supercar Cars & Coffee, venerdì 9 giugno e il Concorso di eleganza organizzato da ASI, domenica 11 giugno. Tutti gli eventi che si svolgeranno all’interno del Cortile saranno accessibili esclusivamente ai visitatori che avranno con sé il biglietto elettronico gratuito del Salone dell’Auto di Torino, già scaricabile sul sito www.parcovalentino.com, con il quale si potrà accedere inoltre allo sconto del 30% per i biglietti di Trenitalia e a una serie di convenzioni con enti e musei torinesi, elencate sul sito ufficiale della manifestazione.

Piazza Vittorio Veneto sarà uno dei punti di partenza del Gran Premio Parco Valentino di sabato 10 giugno organizzato in collaborazione con ACI. A partire dal mattino, le supercar, i prototipi e le vetture del motorsport si daranno appuntamento e si disporranno in car display, colorando le esedre e portando uno spettacolo unico nel suo genere tra turisti e appassionati. Alle 15 il via ufficiale della passerella che, attraversando la città, arriverà fino alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Anche quest’anno ad aprire le danze sarà la Lancia D50 di Ascari che ha vinto l’ultimo Gran Premio del Valentino nel 1955.

Mercoledì 7 giugno alle 21 la speciale esibizione aperta al pubblico Soul Red Crystal Night accompagnerà il lancio del nuovo suv Mazda CX-5.

Domenica sarà il momento dei ritrovi degli appassionati delle francesi 2CV e delle nipponiche JDM.

In piazza San Carlo si svolgerà il focus sulle nuove motorizzazioni elettriche, ibride plug-in e sulle auto a guida assistita, ospitando per due intere giornate, sabato 10 e domenica 11 giugno, le ultime novità delle Case automobilistiche che rimarranno in esposizione accanto alle vetture green dei proprietari. Un focus utile e interessante, durante il quale i visitatori potranno approfondire le tematiche delle motorizzazioni elettriche, confrontandosi con chi le guida nella quotidianità e ne conosce tutti gli aspetti sull'utilizzo e la loro gestione.

Anche in piazza Solferino si parlerà di elettrico, sabato 10 e domenica 11 giugno, con l’e-Roadshow firmato Volkswagen che metterà a disposizione del pubblico i modelli e-up!, e-Golf e Golf GTE.

Dulcis in fundo Parco Dora l’area post-industriale nella quale si svolgeranno appuntamenti tematici: la prima edizione del raduno di vetture americane dell’USA Cars Meeting, una due giorni di esposizione dei mezzi della Protezione civile che per l’occasione allestirà anche un campo come quelli utilizzati per i terremoti, e il raduno Turin Street Abarth.

È online la nuova App del Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino realizzata dalla Onevo Group, partner tecnologico ufficiale della manifestazione. Tante le novità, tra cui le mappe interattive con posizione gps, attraverso le quali gli utenti potranno agevolmente orientarsi tra l'esposizione e gli eventi dislocati per tutta la città.

Tanti gli eventi e i raduni che completano il calendario della manifestazione, costantemente aggiornato e consultabile sul sito internet ufficiale di Parco Valentino www.parcovalentino.com. Il countdown è ufficialmente partito, bandiere e stendardi colorano la città: adesso non manca che vivere con entusiasmo questa 3ª edizione del Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino.

Di seguito i 56 Marchi presenti Torino : Abarth, Alfa Romeo, Alpine, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Citroën, Corvette, Dacia, DR Automobiles, DS, Ferrari, Fiat, Ford, FV-Frangivento, GFG Style, Honda, IED Torino, Italdesign, Jaguar, Jeep, Kia, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Lexus, Lotus, Gramm per Giannini, Maserati, Mazda, Mazzanti, McLaren, Mercedes-Benz, Mini, Mole Automobiles, Noble, Pagani, Peugeot, Pininfarina, Porsche, Renault, SEAT, ŠKODA, Smart, Nespolo per Alfredo Stola, Suzuki, Tazzari, Tesla, Touring Superleggera, Toyota, Trilix per Tata Motors, Volkswagen, Volvo.