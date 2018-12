U-Go by Leasys, la prima piattaforma di mobilità integrata

Leasys, leader nel settore della mobilità appartenente al Gruppo Fca Bank, presenta U-Go by Leasys, la prima piattaforma integrata di mobilità proposta in Italia da una società di noleggio a lungo termine.

U Go - "you go" - mette a disposizione della clientela privata, in tutta Italia, soluzioni di car sharing peer to peer - da utente a utente - e vantaggiose ed esclusive formule di autonoleggio Winrent , l'operatore di noleggio a breve termine recentemente acquisito da Leasys.

In concreto, U Go by Leasys è una piattaforma che si rivolge, da un lato, ai clienti Leasys e Fca Bank che hanno noleggiato o acquistato un'auto con coperture assicurative complete e di cui vorrebbero contenere le spese condividendola nei momenti di non utilizzo (U Go Player); dall'altro, a chi non possiede un'auto o a chi si muove in altre città dove ha la necessità di un veicolo per qualche ora o qualche giorno, a una tariffa decisamente conveniente (U Go User).

Il servizio U-Go by Leasys include anche le soluzioni di noleggio a breve termine di Winrent, in aggiunta ai players privati. Le auto disponibili di WinRent sono inserite con vantaggiose tariffe dedicate e permettono a U-Go di rispondere in maniera capillare, e con veicoli diversi, alla domanda di mobilità sul territorio.

La piattaforma ugo.leasys.com incrocia ricerche e disponibilità: lo U Go Player si registra gratuitamente, indicando le caratteristiche della propria auto e il periodo di disponibilità (da un minimo di un'ora a qualche giorno). Anche per lo U Go User la registrazione è completamente gratuita e potrà individuare il veicolo più adatto alle proprie necessità effettuando la ricerca per città e periodo d'interesse, concordando con il Player le modalità per il ritiro e per il pagamento delle spese.

Al termine del periodo di condivisione, lo U Go User e lo U Go Player privato si dovranno recensire vicendevolmente. Ecco allora che U-Go si fa davvero social, creando una community tramite sistemi di feedback diretto e recenziosi che attivano meccanismi virtuosi di ricompensa e online reputation.

U-Go, è presente anche sui canali social Facebook e Instagram e, al fine di incentivare Player e User all'utilizzo della piattaforma, promuove l'iniziativa "Condividi con U Go" che prevede fino a 100€ in buoni Amazon per i Player che metteranno in condivisione l'auto e inviteranno gli amici a diventare U Go User.

Con U-Go by Leasys la mobilità diventa sostenibile, all'insegna di risparmio, sicurezza e rapidità.