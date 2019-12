Un 2019 da record per Volvo Italia

L’ha spiegato Michele Crisci, Presidente e amministratore delegato di Volvo Italia, nella nostra intervista fatta al Volvo Studio di Milano. Quello che si sta concludendo sarà un anno di grandissime soddisfazioni per la casa svedese (ma di proprietà cinese) nel mondo ma anche in Italia dove probabilmente si riuscirà a chiudere l’anno con oltre 22.000 unità vendute. In pratica, l’anno dei record degli ultimi 20 anni. Il merito? Va’ sicuramente al nuovo modello XC4 e alla gamma completamente rinnovata come XC60 e XC90.

Il 2019 è stato anche l’anno in cui Volvo ha annunciato la sua visione verso il futuro basata, assieme alla scurezza, sul processo di elettrificazione. Oggi – spiega Crisci – abbiamo tutta la gamma disponibile con la tecnologia ibrida e/o ibrida plug-in”.

E il 2020? “Sarà un altro anno di successi – rivela il Presidente di Volvo Italia – e partirà subito con una grandissima novità: il lancio della XC40 100% elettrica”. Lancio che avverrà nei giorni 23 e 24 gennaio proprio al Volvo Studio di Milano. Quello della XC40 full electric sarà il primo di una lunga serie visto che Volvo, entro il 2025, intende vendere il 50% delle vetture in versione full electric e il restante 50% con tecnologia ibrida e/o ibrida plug-in.