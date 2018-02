V7 III Carbon, la Guzzi piÃ¹ amata

Moto Guzzi V7 III Carbon rappresenta la più nuova interpretazione di uno tra i più grandi classici della moto italiana. Sin dal 1967, anno in cui iniziarono le vendite dei primi esemplari, la V7 è diventata l’affascinante ambasciatrice dei valori di qualità e autenticità tipici della Casa dell’Aquila, distinguendosi per contenuti tecnici e di design.

Oggi, alla sua terza edizione, V7 III è al tempo stesso una moto giovanissima e un simbolo del made in Italy, in grado di raccogliere l’apprezzamento di un pubblico trasversale e eterogeneo per la sua qualità costruttiva, per la maneggevolezza e la facilità di guida che la rendono ideale per un utilizzo urbano, per uno stile unico e inimitabile e, infine, per le sue ampie possibilità di personalizzazione grazie a una straordinaria gamma di accessori e parti speciali.È in questo quadro di successo che arriva ora la raffinata V7 III Carbon, disponibile sulla rete vendita Moto Guzzi al prezzo di 9.990 euro f.c.

V7 III Carbon celebra l’arte della customizzazione, interpretata con originalità e stile, accostando al design autentico di V7 la pregiata qualità di numerosi componenti in fibra di carbonio, quali i parafanghi accorciati e rifilati e i fianchetti laterali, capaci di esaltare al massimo il carattere giovane e dinamico della best seller di Moto Guzzi. Con V7 III Carbon i molti elementi in fibra di carbonio, solitamente riservati alle supersportive, vengono introdotti per la prima volta in maniera massiccia nel mondo delle moto classic, una contaminazione sportiva perfettamente coerente con la storia della V7.

V7 III Carbon si presenta vestita completamente di nero opaco, tonalità che esalta i dettagli in rosso, colore scelto per la pinza freno anteriore Brembo, per i loghi sui fianchetti e per l’Aquila sul serbatoio.

Anche la meccanica “made in Mandello” spicca grazie ai coperchi delle teste in rosso satinato. Uno stile tecnologico sottolineato da una sella inedita, rivestita in alcantara idrorepellente, ideale per un utilizzo outdoor e resistente alle intemperie.

La sella è rifinita con impunture rosse che rappresentano uno spunto stilistico molto gradito a chi ama i dettagli raffinati. In effetti questo modello ne è ricco: il tappo del serbatoio dotato di serratura è in alluminio ricavato dal pieno anodizzato nero, così come sono neri la cornice del proiettore anteriore e i coperchi degli iniettori.

Unica della famiglia V7 III a essere realizzata in tiratura limitata e numerata, V7 III Carbon prosegue la felice tradizione di avere in gamma un modello “limited edition”.

Il numero di serie del modello è identificato dalla targhetta posizionata sui riser del manubrio e gli esemplari disponibili sono 1921, numero che evoca l’anno di nascita della Guzzi.