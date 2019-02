Vega Editrice: 35 anni e non sentirli

La grande sfida di Luisella Crobu (Presidente) e Paolo Altieri (Direttore) parte nel 1984 con l’acquisizione del mensile Autorama che negli anni sarà affiancato da molte altre iniziative editoriali, tutte di grande successo. La grande svolta nel 1991 con la creazione del mensile “Il Mondo dei Trasporti” al quale nel 2009 si affianca l’Annuario Trucks&Vans.

Con il 2019, Vega Editrice, azienda editoriale tocca il traguardo dei 35 anni di attività. Si tratta di un lungo cammino celebrato con un evento ad hoc, svoltosi in una location altrettanto doc (Derby Grill dell’Hotel de la Ville di Monza), mirato a sottolineare le varie tappe che lo hanno caratterizzato, tutte all’insegna di un impegno costante teso ad accompagnare nei primi dieci anni soprattutto l’evoluzione del settore dell’automobile per passare poi al settore del trasporto merci su gomma. Sono stati, finora, “35 anni di grande soddisfazione grazie anche e soprattutto alla lunga serie di collaboratori di grande professionalità che si sono alternati al fianco dei titolari dell’azienda”. L’ha dichiarato non senza un pizzico di emozione Paolo Altieri che ha raccontato l’importante percorso della Vega Editrice.

E’ nata nel 1983

Vega Editrice muove i primi passi sul finire del 1983 per iniziativa di Luisella Crobu, sostenuta dall’esperienza di Paolo Altieri. La sua prima pubblicazione è stata Contact, trimestrale realizzato per conto della General Motors Italia e destinato a oltre 120mila clienti Opel. E’ con il 1984 che Vega Editrice getta solide basi per il futuro grazie all’acquisizione di uno dei mensili "storici" nel settore dell’automobile, Autorama, cui la nuova gestione assicura un significativo impulso e una più forte presenza sul mercato.

L’anno dopo, l’azienda, che intanto da Milano si è trasferita a Monza in via Ramazzotti, rileva il mensile Ristorante & Hotel di proprietà della Società Pneumatici Pirelli e sarà ancora Pirelli, nel 1988, a contribuire al potenziamento delle attività Vega, affidandole la gestione di un’altra delle sue pubblicazioni. Si tratta de La Guida Pirelli che in realtà era stata pubblicata in una unica edizione, nel 1982, con il titolo “Le autostrade secondo Pirelli”. Che viene radicalmente rinnovata e che appare nelle librerie nel 1989 con il titolo La Guida Pirelli. La presentazione della nuova opera avviene nel dicembre 1988 nella raffinata cornice del Ristorante Savini in Galleria a Milano, alla presenza dei massimi dirigenti della Società Pneumatici Pirelli e di rappresentanti della stampa e del mondo pubblicitario.

Il 1989 segna anche la nascita dell’agenzia stampa automobilistica Asa Press, che nel 1992 viene acquisita completamente da Vega Editrice. Che, intanto, l’anno prima aveva avviato la pubblicazione di un nuovo mensile: Il Mondo dei Trasporti. E sempre nel 1991, dopo la cessione de La Guida Pirelli alla Giorgio Mondadori Editore, Vega Editrice fonda per conto di Bmw Italia una nuova guida: è la Guida d’Italia BMW destinata ai clienti italiani della Casa di Monaco di Baviera.

Nel 2000 l’attività editoriale si estende anche alla televisione, con la creazione di una rubrica televisiva settimanale chiamata Autorama Racing TV e distribuita attraverso un network di oltre una trentina di emittenti locali. L’anno dopo si aggiunge un’altra pubblicazione tra i tipi della Vega Editrice. E’ il Diario Irsinese, fondato a Bari nel 1995 dal compianto Libero Rocco Scialpi quale punto riferimento per gli irsinesi sparsi in giro per l’Italia e il mondo, nonché attento osservatorio della realtà del Comune di Irsina di ieri e di oggi. Nel 2003 l’agenzia stampa bisettimanale Asa Press viene trasformata in Asapress.net con cadenza quotidiana e inserita nel sito web di Vega Editrice, con consultazione libera.

Il Mondo dei Trasporti

Gli anni 2000 segnano la definitiva affermazione del mensile Il Mondo dei Trasporti, che gradualmente si propone sul mercato come fondamentale punto di riferimento per quanti operano nel settore dell’autotrasporto su gomma merci e passeggeri. La vera innovazione de Il Mondo dei Trasporti sta nell’aver messo fin dall’inizio al centro dell’attenzione il lavoro di uomini e donne impegnati nei vari settori operativi con le loro professionalità e con le loro responsabilità.

In questo modo ogni mese Il Mondo dei Trasporti offre una panoramica completa delle problematiche di un settore fondamentale per l’economia del Paese. Negli anni più recenti i contenuti del mensile si sono arricchiti in maniera importante dando spazio e visibilità non solo alle Case costruttrici di veicoli industriali e commerciali ma anche a tutto il mondo che ruota intorno a loro, quali gli operatori della distribuzione e dell’assistenza, i produttori di semirimorchi e di allestimenti, di pneumatici, di lubrificanti, le aziende di noleggio, i protagonisti della logistica.

Altra importante tappa di Vega Editrice è la creazione nel 2009 dell’Annuario Trucks&Vans, che si impone immediatamente sul mercato per la sua originalità ed esclusività di contenuto. Il volume, di oltre 500 pagine raccoglie, infatti, le schede tecniche di tutti i veicoli industriali e commerciali nonché dei van derivati da vetture, con tutte le rispettive versioni. Inoltre, ampio spazio è dedicato alla storia e alla evoluzione dei vari modelli mentre nelle prime pagine della pubblicazione sono inseriti articoli di approfondimento sull’evoluzione dei propulsori, dei pneumatici, delle norme relative alle emissioni e di altro ancora.

Il premio “Ralla d’Oro”

In occasione della celebrazione dei suoi 35 anni di attività, Vega Editrice istituisce il premio “Ralla d’Oro” che per il 2019 viene assegnato a Franco Fenoglio, Presidente e Amministratore delegato di Italscania, nonché Presidente della Sezione Veicoli Industriali in Unrae, personaggio che ha attraversato da grande protagonista questi lunghi anni prima in Iveco, poi in CNH Construction, quindi in Piaggio Veicoli Commerciali e dal giugno 2012 in Italscania.