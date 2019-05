VivaTech, Citroen presenta gli occhiali SEETROËN S19

Il lancio dei SEETROËN dello scorso luglio non è passato inosservato: oltre 20 milioni di visualizzazioni nel web e 15.000 vendite nello spazio di pochi mesi. Forte di questo grande successo, CITROËN lancia un nuovo modello di occhiali contro la cinetosi: SEETROËN S19.

Come il modello precedente, gli occhiali SEETROËN S19 sono studiati in collaborazione con la start-up Boarding Ring e lo studio di design 5.5. La montatura è trasparente, più sobria, nei toni del liquido blu che ricrea la linea dell’orizzonte per risolvere il problema all’origine del malessere.

L’esigenza di leggere il proprio smartphone o il tablet è sempre maggiore. La cinetosi tocca grandi e piccoli, in auto ma anche in nave, in bus, ... Questa novità 100% INSPIRED BY YOU al servizio del benessere viene lanciata al VivaTech, appuntamento mondiale dell’innovazione, dal 16 al 18 maggio, Paris Expo, Portes de Versailles).

SEETROËN S19 è una serie limitata a 1919 esemplari, in omaggio al centenario della Marca che ricorre quest’anno. Preordini possibili dal 15 maggio, con consegna a inizio luglio.

I due modelli SEETROËN sono venduti al costo di 99 euro su lifestyle.citroen.com, la boutique Lifestyle della Marca nei seguenti Paesi : Francia, Portogallo, Benelux, Spagna, Italia, Austria, Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Irlanda e Polonia.

Inoltre, ordinando nel sito Citroën Racing, è possibile avere consegne in tutto il mondo.

I due modelli Seetroën sono adatti agli adulti e ai bambini oltre i 10 anni (età in cui viene completato lo sviluppo dell’orecchio interno). Gli occhiali non hanno lenti; quindi possono essere condivisi da tutti i membri della famiglia o dai compagni di viaggio, oppure possono essere posizionati sopra ad altri occhiali. Il beneficio si percepisce già dopo 10-12 minuti.