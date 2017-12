Volkswagen Polo GTI: la compatta tedesca diventa sportiva

GTI (Gran Turismo Injection) sono tre lettere indissolubilmente legate al marchio Volkswagen. Ora una nuova GTI è pronta a entrare in scena: la nuova generazione della Polo GTI1 con 200 CV di potenza, cambio DSG a 6 rapporti di serie, velocità massima di 237 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi e consumi pari a 5,9 l/100 km a dimostrazione dell’efficienza del suo motore da 2.0 litri.

La nuova Polo GTI rappresenta un’altra pietra miliare nella lunga storia delle GTI. Basta salire a bordo, regolare la posizione dei sedili sportivi e allacciare le cinture per creare un legame tra uomo e macchina frutto di una superiore ergonomia. A bordo della nuova Polo GTI il tasto di avviamento del motore si trasforma in un tasto per celebrare l’esperienza al volante. Il team di sviluppo è riuscito, infatti, a realizzare una dinamica che consente una guida ambiziosa, all’insegna di una sicurezza esemplare e del massimo comfort. Questo connubio di sportività, sicurezza e comfort, oltre a rappresentare il segreto alla base del successo del concept GTI, è anche una delle caratteristiche salienti della nuova Polo GTI, che vanta un motore brillante, peso a vuoto (1.355 kg) e rapporto peso/potenza (6,78 kg/CV) contenuti, assetto sportivo coinvolgente e confortevole al contempo per affrontare anche lunghi viaggi, trazione anteriore sicura e posizione di seduta ottimizzata sotto il profilo ergonomico.

A livello tecnico va inoltre sottolineato che la vettura viene proposta con due differenti configurazioni di assetto. L’assetto sportivo è parte della dotazione di serie, mentre l’assetto Sport Select con sospensioni regolabili è disponibile a richiesta. Come tutte le Polo, è dotata di servosterzo elettromeccanico e programma di controllo elettronico della stabilità ESC, a cui si aggiunge il differenziale elettronico a bloccaggio trasversale XDS di serie, che migliora ulteriormente le doti di trazione nella marcia in curva a velocità elevata.

Il tutto racchiuso in un design espressivo degli esterni e interni, impreziosito da elementi caratteristici GTI come la tipica linea rossa sulla calandra, il pomello della leva del cambio GTI e il rivestimento dei sedili nel leggendario tessuto a quadretti Clark. Completa l’allestimento la plancia digitalizzata: per la prima volta, la Volkswagen propone la Polo, e quindi anche la nuova GTI, con strumentazione completamente digitale. Il nuovo modello è la prima GTI a offrire di serie l’Active Info Display di ultima generazione. Sulla Polo più potente c’è in esclusiva una grafica dedicata alla GTI, denominata Sport, che presenta un design di base nei colori rosso-bianco-nero.

I sistemi d'infotainment, dotati di display da 8 pollici, visualizzano, invece, una schermata iniziale esclusiva. Strumentazione e sistema di infotainment sono disposti all’altezza dello stesso piano ottico, risultando così perfettamente visibili e accessibili. Inoltre, apposite interfacce digitali portano a bordo le App e i vari servizi online degli smartphone, che possono essere caricati sia tramite connettore sia senza cavo (ricarica a induzione). La Polo GTI, disponibile (dal primo trimestre del 2018) esclusivamente nella versione a cinque porte, si presenta, dunque, come una vettura sportiva di nuova generazione, compatta e dal prezzo accessibile: 25.500 euro.